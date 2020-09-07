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Cinsel performansı neredeyse sıfırlayan 5 yiyecek

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cinsel gücü artıran yiyeceklerin yanı sıra bir de cinsel performansı aşağı çeken besinler mevcut. Farkında olmadan tükettiğiniz bu yiyecekler cinsel hayatınızı söndürebilir, aman dikkat!

Cinsel performansı neredeyse sıfırlayan 5 yiyecek

Seks isteğinde azalmaya neden olan yiyecekler anafrodizyak besinler olarak bilinmektedir. Bu yiyecekleri hayatınızdan tamamen çıkartmanız değil, tüketim sıklığını azaltmanız tavsiye edilir. Cinsel performansınızda ciddi bir düşüklük varsa öncelikle yediklerinizin listesini gözden geçirin. İşte cinsel hayatınızı olumsuz yönde etkileyen besin.

PEYNİR

Antibiyotik tedavisi gören hayvanların sütünden yapılan peynirler, hormonları olumsuz yönde etkiler. Peynir tüketmemek bir seçenek değildir ancak organik ürünlere yönelmeniz tavsiye edilir.

HAZIR ÇORBALAR

Birden fazla koruyucu madde içeren hazır çorbalar yüksek kan basıncına neden olabilir. Yüksek kan basıncı ise ereksiyon problemlemlerine davetiye çıkarır.

BAMYA

Bamyanın sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi bulunmaktadır. İyi bir performans için birkaç gün önce bamya yemekten uzak durun. Sadece yemeği değil bamya çiçeği çayı da aynı etkiyi gösterecektir.

NANE

Mentol içeriği nedeniyle testosteron hormonunun azalmasına neden olur. Bu yüzden nane tüketiminin en az seviyede tutulması tavsiye edilir.

ISPANAK

İçerdiği yüksek çinko, sindirim sırasında vücuttaki enerjiyi yüksek oranda azaltır. Bu da düşük performanslı bir sekse neden olabilir. Tıpkı bamyada olduğu gibi ilişkiden bir gün önce ıspanak tüketimini durdurun.


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