Cinsel saldırıyla suçlanan ünlü komedyen Bill Cosby serbest kaldı

ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby, Eylül 2018'de 2004 yılında eski basketbolcu Andrea Constand adlı kadına karşı cinsel tacizde bulunduğu gerekçesi ile 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmıştı. 83 yaşındaki Cosby, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ikinci kez temyiz başvurusunda bulunmuştu.

"MAHKUMİYETİ İPTAL EDİLDİ"

Pensilvanya Yüksek Mahkemesi tarafından yayınlanan 79 sayfalık bir kararda, Cosby'nin adil yargılanmadığı ifade edilerek, "Cosby'nin mahkumiyeti iptal edildi ve serbest bırakıldı" denildi.

EVİNE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Cosby'nin avukatlarından Brian W. Perry, müvekkilinin öğleden sonra hapishaneden serbest bırakıldığını ve evine gittiğini aktardı. Pensilvanya'da cezaevinden çıkan Bill Cosby, avukatlarıyla basına konuşmak için evinden çıktı.

Avukatlarından Jennifer Bonjean basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bay Cosby'nin eve gelmesinden dolayı çok mutluyuz. Üç yıl boyunca haksız yere cezasını çekti ve bunu onurlu ve ilkeli bir şekilde yaptı ve diğer insanlara akıl hocalığı yaptı. Başından beri bunun için yargılanmaması gerektiğini biliyorduk" dedi.

COSBY'YE KARŞI ÇOK SAYIDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

İki yıldan fazla hapiste yatan Cosby'nin Constand adlı kadına karşı cinsel tacizden suçlu bulunmasının ardından ABD'de 60'tan fazla kadın, Cosby'ye karşı cinsel tacizden suç duyurusunda bulunmuştu.





