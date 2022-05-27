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Skandal olay! Cinsel ilişki sırasında Tanrı’yla iletişim kurduğunu söyledi: Soyunmayı sordum

27.05.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Nita Marie, dinsel açıklamasıyla bir anda popüler oldu. Sosyal medyada seksi pozlarını yayınlanmasının Tanrı’yla kurduğu iletişimin sonucunda doğduğunu ifade eden Marie, “Tanrı’ya soyunmaya devam edip edemeyeceğimi sordum” diyerek hayranlarını şaşırttı.

Skandal olay! Cinsel ilişki sırasında Tanrı’yla iletişim kurduğunu söyledi: Soyunmayı sordum

46 yaşındaki sosyal medya fenomeni Nita Marie, seksi pozlarını ve videolarını paylaşarak binlerce takipçiye ulaşmayı başardı. Kariyeri boyunca insanlar tarafından dışlandığını dile getiren model, zannedilenin aksine hayatında dini inançlarının büyük bir yer tuttuğunu söyledi. Jam Press’e konuşan Marie, “Tanrı bana sosyal medya kariyerimde rehberlik ediyor. Bana göre cinsellik dinsel inancımının büyük bir parçası. Tanrı, 75 yaşıma kadar soyunmaya devam edebileceğimi söyledi. Cinsellik sırasında hissettiklerimizin Tanrı’nın bizim hakkımızda hissettiklerinin küçük bir parçası” dedi.

OnlyFans modeli Nita Marie, cinsel ilişkileri sırasında Tanrı ile iletişim kurduğunu söylediOnlyFans modeli Nita Marie, cinsel ilişkileri sırasında Tanrı ile iletişim kurduğunu söyledi

“DÜZENLİ KONUŞMALAR YAPIYORUZ”

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Coloradı’da yaşayan Marie, henüz 9 yaşındayken İsa’yı rüyasında gördükten sonra dinsel olarak inancının kendisini bulduğunu ve mutlu hissettirdiğini anlattı.

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Özellikle cinsel ilişki sırasında Tanrı’yla iletişim kurduğunu dile getiren Marie, “Düzenli konuşmalar yapıyoruz. Emekli olmamı istemediğini biliyorum. Kadınların cinselliği benimsemesi ve vücutlarıyla ilişki kurabilmesi için onlara yardımcı olmaya devam edeceğim” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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