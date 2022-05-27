Skandal olay! Cinsel ilişki sırasında Tanrı’yla iletişim kurduğunu söyledi: Soyunmayı sordum

46 yaşındaki sosyal medya fenomeni Nita Marie, seksi pozlarını ve videolarını paylaşarak binlerce takipçiye ulaşmayı başardı. Kariyeri boyunca insanlar tarafından dışlandığını dile getiren model, zannedilenin aksine hayatında dini inançlarının büyük bir yer tuttuğunu söyledi. Jam Press’e konuşan Marie, “Tanrı bana sosyal medya kariyerimde rehberlik ediyor. Bana göre cinsellik dinsel inancımının büyük bir parçası. Tanrı, 75 yaşıma kadar soyunmaya devam edebileceğimi söyledi. Cinsellik sırasında hissettiklerimizin Tanrı’nın bizim hakkımızda hissettiklerinin küçük bir parçası” dedi.

“DÜZENLİ KONUŞMALAR YAPIYORUZ”

Coloradı’da yaşayan Marie, henüz 9 yaşındayken İsa’yı rüyasında gördükten sonra dinsel olarak inancının kendisini bulduğunu ve mutlu hissettirdiğini anlattı.

Özellikle cinsel ilişki sırasında Tanrı’yla iletişim kurduğunu dile getiren Marie, “Düzenli konuşmalar yapıyoruz. Emekli olmamı istemediğini biliyorum. Kadınların cinselliği benimsemesi ve vücutlarıyla ilişki kurabilmesi için onlara yardımcı olmaya devam edeceğim” diye konuştu.



