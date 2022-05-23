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Skandal görüntüler! Uçuş sırasında pilot ve yardımcısı cinsel ilişkiye girdi

23.05.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da bir pilot eğitmeni ve öğrencilerinden biri, uçuş sırasında kokpitte çektikleri cinsel ilişki görüntülerinin patronlar tarafından görülmesi nedeniyle bir uçuş okulundan kovuldu.

Skandal görüntüler! Uçuş sırasında pilot ve yardımcısı cinsel ilişkiye girdi

Sasovo Sivil Havacılık Uçuş Okulu’nda yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Havada cinsel ilişkiye girmek ve bu anları kaydetmek için uçağı otomatik pilota alan bir eğitmen ve öğrencisi uçuş okulundan kovuldu. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine öğretmen ve öğrencisi sadece öpüştüklerini iddia etti. İkili yerel basına yaptıkları açıklamada bunun tek seferlik olduğunu ve tekrarlanmadığını söyledi.

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SOSYAL MEDYADA YAYILDI

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28 yaşındaki evli pilotun, 21 yaşındaki öğrencisiye ekstra özel uçuş dersi karşılığında havada cinsel ilişkiye girmeyi teklif ettiği öne sürüldü. Yerel haber sitesi Gazeta'ya göre ikili, Ryazan bölgesinin Cessna 172 uçağının kokpitinde cinsel ilişkiye girdi. Görüntüler 21 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrencinin arkadaşlarıyla tartışmasından sonra ortaya çıktı. Öğrencinin arkadaşı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak intikamını aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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