MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cinsiyet değiştirdi, estetik yaptırdı! Cam Tavanlar Şinaşi'yi görenler şaştı kaldı: Gittikçe güzelleşiyor

Cinsiyet değiştirdi, estetik yaptırdı! Cam Tavanlar Şinaşi'yi görenler şaştı kaldı: Gittikçe güzelleşiyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.05.2024 11:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Cam Tavanlar dizisiyle izleyenlerin karşısına çıkan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirmişti. Bir dönem ekranların popüler dizisi Çukur'da da rol alan Meli Bendeli estetikleriyle bambaşka birisi oldu.

Cinsiyet değiştirdi, estetik yaptırdı! Cam Tavanlar Şinaşi'yi görenler şaştı kaldı: Gittikçe güzelleşiyor

Birçok tiyatro oyununda rol alan ve televizyon dizilerinde de boy gösteren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz başarılı oyunculuğu kadar son dönemde özel hayatıyla da gündemde.

Bir dönem ekranların popüler dizisi Çukur'da ‘Timsah Celil’ karakterini canlandıran, başarılı oyuncu cinsiyet değiştirme kararı almıştı.

Son olarak Cam Tavanlar dizisiyle izleyenlerin karşısına çıkan oyuncu adını Meli Bendeli olarak değiştirdi.

1

"Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" diyerek isyan ettikten sonra birçok estetik yaptıran ve dğeişimiyle dikkat çeken Bendeli iddialı pozlara da imza atıyor.

2

Oyuncu son olarak yeni pozlarını ve imajını paylaştı. Cam Tavanlar Şinaşi'yi görenler "Bu estetik abartılınca kötü oluyor", "Gittikçe güzelleşiyorsun", "Vay be değişimin böylesi" yorumlarında bulundu.

3

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşk orucu ritüelini anlattı! 'İlişkiye girmeden..' Aşk orucu ritüelini anlattı! 'İlişkiye girmeden..'
İnci Taneleri dizisinin sezon finali tarihi belli oldu!İnci Taneleri dizisinin sezon finali tarihi belli oldu!
'Kızıl Goncalar' yorumu olay oldu! "Cüneyd Efendi..."'Kızıl Goncalar' yorumu olay oldu! "Cüneyd Efendi..."
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Melih Yılmaz Oyuncu ele karakteri
En Çok Okunan Haberler
27 yaşındaki doktor ameliyatta can verdi, ailesinin iddiası şoke etti

27 yaşındaki doktor ameliyatta can verdi, ailesinin iddiası şoke etti

Atama bekleyen öğretmenlerin beklediği haber geldi: 20 bin öğretmen ataması yapılacak

Atama bekleyen öğretmenlerin beklediği haber geldi: 20 bin öğretmen ataması yapılacak

Asgari ücrete ara zamda kapı bir kere daha kapandı!

Asgari ücrete ara zamda kapı bir kere daha kapandı!

Nihat Doğan ve Arzu Doğan'dan boşanma kararı: Ev tapusu verdi... İşte boşanma sebebi

Nihat Doğan ve Arzu Doğan'dan boşanma kararı: Ev tapusu verdi... İşte boşanma sebebi

Fenerbahçe'ye hiç beklenmedik öneri! "Galatasaray derbisine U19 çıkın"

Fenerbahçe'ye hiç beklenmedik öneri! "Galatasaray derbisine U19 çıkın"

''Senin matematik hocanın...''

''Senin matematik hocanın...''

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Apple, Stanley, Crocs... Ünlü markalarda indirim devam ediyor

Apple, Stanley, Crocs... Ünlü markalarda indirim devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.