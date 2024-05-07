Cinsiyet değiştirdi, estetik yaptırdı! Cam Tavanlar Şinaşi'yi görenler şaştı kaldı: Gittikçe güzelleşiyor

Birçok tiyatro oyununda rol alan ve televizyon dizilerinde de boy gösteren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz başarılı oyunculuğu kadar son dönemde özel hayatıyla da gündemde.

Bir dönem ekranların popüler dizisi Çukur'da ‘Timsah Celil’ karakterini canlandıran, başarılı oyuncu cinsiyet değiştirme kararı almıştı.

Son olarak Cam Tavanlar dizisiyle izleyenlerin karşısına çıkan oyuncu adını Meli Bendeli olarak değiştirdi.

"Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" diyerek isyan ettikten sonra birçok estetik yaptıran ve dğeişimiyle dikkat çeken Bendeli iddialı pozlara da imza atıyor.

Oyuncu son olarak yeni pozlarını ve imajını paylaştı. Cam Tavanlar Şinaşi'yi görenler "Bu estetik abartılınca kötü oluyor", "Gittikçe güzelleşiyorsun", "Vay be değişimin böylesi" yorumlarında bulundu.







