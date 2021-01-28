Cinsiyet değiştirdikten sonra yepyeni bir yaşama adım atan Türk ünlüler!

Kendilerini sahip oldukları bedene ait hissetmedikleri için cinsiyet değiştirmeye karar veren ünlü isimleri sizler için derledik... Her şeyden önce bunun çok zor ve sancılı bir süreç olduğunu kabul etmek gerekiyor. Öncelikle bu isimleri cesaretlerinden dolayı tebrik etmek şart! Gelelim cinsiyet değiştirme operasyonuyla hayatını kökünden değiştiren ünlü isimlere...
Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, 1981 yılında Londra’da Charring Cross hastanesinde geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olmuştu. Oldukça zor günler yaşayan Bülent Ersoy, Türkiye’de uzun bir süre kabul göremedi. Hatta pembe nüfus cüzdanına yıllar sonra Turgut Özal’ın başbakan olduğu dönemde kavuştu.
Cinsiyet değiştirme operasyonundan öncesinde ‘Bebek Okan’ olarak bilinen Selin Ciğerci, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla büüyk bir üne kavuştu. Son günlerde magazin gündeminde kendisine genişçe bir yer bulan Selin Ciğerci, geçtiğimiz yıl haytaını futbolcu Gökhan Çıra ile birleştirmişti.
İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlendikten sonra dikkatleri üzerine çeken Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra yeni ismini ‘Doruk’ olarak açıkladı. Doruk Doğrusöz, sporcu sevgilisi Büşra Eyen’in ardından Sevda Demirel ile birliktelik yaşamıştı.
Ekranlarda sık sık karşımıza çıkan ve sempatikliğiyle gönüllerde taht kuran Ayta Sözeri, gençliğinde cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren isimler arasında yer alıyor. Ayta Sözeri’nin cinsiyet değişitrmeden önceki halinin fotoğrafına ulaşamadık.
Transeksüel birey olduğu için çoğu kişi tarafından kabul edilmeyen ve zorlu bir süreç geçiren Emel Aydan, gençliğinde cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Emel Aydan, Yeşilçam’da erotik film furyasında birçok yapımda başrol oynadı.
Sesiyle 80’li yıllara damga vuran Devran Çağlar, 2000’li yılların başında cinisyet değiştirme operasyonu geçirmişti. Geçtiğimiz yıllarda Devran Çağlar kalp kirizi sonucunda hayatını kaybetti.
‘Emret Komutanım’ dizisinde rol alarak ünlenen Nil Erkoçlar, cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdi. Cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra Rüzgar adını alan başarılı oyuncu, 2019 yılında hayatını Tuğba Erkoçlar ile birleştirdi.
Eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile sosyal medya üzerinden mesajlaşmalarını yayınlayan Beren Güney geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme geldi. Sosyal medya fenomeni olan isim cinsiyet değiştirme operasyonlarının yanında Barbie bebeğe benzemek için birçok kez bıçak altına yattı.
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