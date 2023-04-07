Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i Meli Bendeli'den cesur pozlar! Son hali olay

Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ olarak öne çıkan ve ardından da Cam Tavanlar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirikten sonra hayatını baştan kurdu. Yılmaz ismini Meli Bendeli olarak değiştirdi ve yeni bir sosyal medya hesabı kurdu. Sosyal medyayı aktif kullanan Bendeli'nin son haline ise yorum yağıyor.

Meli Bendeli Netflix'te yayınlanan Mert Ramazan Demir, Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Şahmaran dizisi kadrosundan etek giydiği için çıkarıldığını açıklamasıyla uzun süre gündemde kalmıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Meli Bendeli'nin paylaşımlarına ise beğeni ve yorum yağıyor. Bendeli'nin cesur pozlarına takipçileri; 'Harikasın', 'Süpersin aşkım', 'Nasıl bir değişim inanılmaz güzel' gibi yorumlarda bulunuyorlar.

Cinsiyet değiştiren Meli Bendeli, 1989 tarihinde Ankara dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunu olan ünlü oyuncu, genelde rol aldığı tiyatro oyunlarıyla tanınıyor.

Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği “Woyzeck Masalı” isimli tiyatro oyununda ki oyunculuk performansı ile çok sevildi.

Bendeli 2015’te Hatırla Gönül dizisinde yer aldı, 2018’den itibaren Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandırdı.

Ünlü oyuncu son olarak Show TV ekranlarında yayınlan Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakterine hayat verdi.



