Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i Şahmaran kadrosundan çıkarılmıştı! Bakın yerine kim oynamış

Oyuncuları arasında Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mert Ramazan Demir gibi isimlerin yer aldığı Şahraman dizisi Netflix’te izleyici karşısına çıktı. Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah karakteri ile tanınan Meli Bendeli, Adana Film Festivali’nde etek giydiği için Şahmaran’ın kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu.



2022 yılında trans birey olduğunu açıklayan ve Meli Bendeli adını alan ünlü oyuncu, “Bu yeni çıkacak Netflix Türkiye yapımı Şahmaran dizisinde, bana rol verilmişti. Ama beni dışarıda etekle gördüklerinden?? (şaka gibi) rolü geri aldılar. Sözleşmeden dönüldü. İşte ülkedeki sanat camiası. İşte size yeni Netflix işi. Hak yiyenin hakkı olmasın dilerim” demişti.



Birsen Altuntaş’ın haberine göre Bendeli’nin Serenay Sarıkaya’nın canlandırdığı Şahsu karakterinin dedesi Davut’un gençliğini canlandıracağı ancak daha sonra bun rolün başka bir isme verildiği ortaya çıktı.



Bendeli yerine bu karaktere Beran Soysal hayat verdi. Soysal daha önce İçerde’de de Mustafa Uğurlu’nun hayat verdiği Yusuf müdürün oğlu Gökhan’ı oynamıştı.



