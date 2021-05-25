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Cinsiyet değiştiren Elliot Page'den ilk mayolu fotoğraf

25.05.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsiyet değiştirdikten sonra kimliğini açıklayan ünlü oyuncu Elliot Page, değişen vücudunu, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilk kez gösterdi. Trans oyuncunun kaslı vücudunu gösteren mayolu fotoğrafına destek mesajları yağdı.

Cinsiyet değiştiren Elliot Page'den ilk mayolu fotoğraf

Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, değişen vücudunu, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilk kez gösterdi.

34 yaşındaki Page, havuz başında mayolu fotoğrafını paylaştı.

The Umbrella Academy dizisinin ünlü oyuncusunun, yaptığı ilk mayolu paylaşımda belirginleşen karın kasları dikkat çekti.

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Page’in paylaşımına çok sayıda beğeni yağarken, ünlü yıldıza destek mesajları da dikkat çekti. Daha önce panseksüel olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Miley Cyrus, Page için “Seksi” yorumunu yaptı.

Page, Aralık 2020’de “Merhaba arkadaşlar, sizinle trans kimliğimi ve adımın Elliot olarak değiştiğini paylaşmak istiyorum” diye başlayan bir mektubu sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.

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