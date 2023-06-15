Cinsiyet değiştiren Meli Bendeli'nin son haline yorum yağdı! Zayıflığı dikkat çekti

‘Çukur’ dizisinde canlandırdığı ‘Timsah Celil’ karakteriyle tanınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz geçen yıl cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli adını kullanmaya başladı.

Ünlü oyuncu cinsiyet değişimi sonrası dudaklarını ve göğüslerini de yaptırdı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Meli Bendeli'nin son haline yorum yağdı.

İddialı ve cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen Meli Bendeli'nin zayıflığı dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Kemik çorbası gibi', 'Çok zayıfsın', 'Aşırı zayıfsın', 'Bu ne hal çok zayıf' gibi yorumlar yapıldı.

Meli Bendeli; geçtiğimiz aylarda Netflix'te yayınlanan Mert Ramazan Demir, Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Şahmaran dizisi kadrosundan etek giydiği için çıkarıldığını açıklamasıyla uzun süre gündemde kalmıştı.

Cinsiyet değiştiren Meli Bendeli, 1989 tarihinde Ankara dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunu olan ünlü oyuncu, genelde rol aldığı tiyatro oyunlarıyla tanınıyor.

Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği “Woyzeck Masalı” isimli tiyatro oyununda ki oyunculuk performansı ile çok sevildi.

Bendeli 2015’te Hatırla Gönül dizisinde yer aldı, 2018’den itibaren Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandırdı.

Ünlü oyuncu son olarak Show TV ekranlarında yayınlan Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakterine hayat verdi.



