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  4. Cinsiyet değiştirmişti! Ahmet Melih Yılmaz iki göğsünün ortasına yeni dövme yaptırınca...

Cinsiyet değiştirmişti! Ahmet Melih Yılmaz iki göğsünün ortasına yeni dövme yaptırınca...

26.02.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, trans olduğunu açıklamıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu iki göğsünün ortasına yaptırdığı dövmesini göstermek için dekolte tercih etti.

Cinsiyet değiştirmişti! Ahmet Melih Yılmaz iki göğsünün ortasına yeni dövme yaptırınca...

Ahmet Melih Yılmaz, 2022 yılında trans birey olduğunu açıklamıştı. Cinsiyet değiştiren başarılı oyuncu adını da Meli Bendeli olarak değiştirdi.

Cinsiyet değiştirme sürecinde göğüslerini de yaptıran Meli Bendeli sosyal medyada yeni pozlarını paylaştı.

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İki göğsünün arasına gül dövmesi yaptıran oyuncu dekolteli pozlarıyla hayranlarından beğeni aldı.

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"Hayat yorgunuyum, kendi halimden memnunum içim rahat ama iş konusunda çok zordu" açıklamasıyla dikkat çeken oyuncu "Hep kendime zamanını belki ekonomini ayarla dedim. Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1,5 milyar hormon masrafım var. Zamanı, koşulları bekledim beklerken de 30 yaşına geldim" demişti.

Koruyucu aile olmak istedi ama... Koruyucu aile olmak istedi ama...

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