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Cinsiyet eşitsizliğine karşı İspanya’da erkek öğrencilere ev işlerini öğreten dersler veriliyor

17.06.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ütü yapmak, dikiş dikmek, temizlik yapmak ve yemek pişirmek çoğu insanın evde öğreneceği temel sorumluluklardır. Ancak bu sorumluluklar çoğu zaman kadınlara yüklenir. İspanya Montecastelo Okulu'nda açılan ek sınıflar sayesinde özellikle erkek öğrencilere ev işleri öğretiliyor. Bu uygulama sayesinde toplumsal normlar büyük ölçüde yıkılıyor.

Cinsiyet eşitsizliğine karşı İspanya’da erkek öğrencilere ev işlerini öğreten dersler veriliyor

Okul, diğer derslerin yanı sıra ev ekonomisi derslerini içeren bir eğitim programını duyurdu. Bu dersler sırasında erkek öğrencilere ütü yapmak, dikiş dikmek, yemek pişirmek ve temizlik yapmak gibi ev işleri öğretiliyor. Programın koordinatörlüğünü üstlenen Gabriel Bravo, yaptığı açıklamada, “Yemek yapmak erkek öğrencilere iyi geliyordu ama iş dikiş dikmek ve ütü yapmaya geldiğinde tepki gösterdiler. Dersler sırasında bu faaliyetleri yerine getirdiklerinde zor olmadığını ve yapabileceklerini anladılar” ifadelerini kullandı.

ev işi

Ev işleri derslerinde öğrencilere birkaç basit adımı takip etmeleri halinde hem erkeklerin hem de kadınların yapabileceği aktiviteler olduğu anlatıldı. Anne ve babalarda öğrencilerin eğitimi sırasında verilen derslere dahil oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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