Cinsiyet eşitsizliğine karşı İspanya’da erkek öğrencilere ev işlerini öğreten dersler veriliyor

Okul, diğer derslerin yanı sıra ev ekonomisi derslerini içeren bir eğitim programını duyurdu. Bu dersler sırasında erkek öğrencilere ütü yapmak, dikiş dikmek, yemek pişirmek ve temizlik yapmak gibi ev işleri öğretiliyor. Programın koordinatörlüğünü üstlenen Gabriel Bravo, yaptığı açıklamada, “Yemek yapmak erkek öğrencilere iyi geliyordu ama iş dikiş dikmek ve ütü yapmaya geldiğinde tepki gösterdiler. Dersler sırasında bu faaliyetleri yerine getirdiklerinde zor olmadığını ve yapabileceklerini anladılar” ifadelerini kullandı.

Ev işleri derslerinde öğrencilere birkaç basit adımı takip etmeleri halinde hem erkeklerin hem de kadınların yapabileceği aktiviteler olduğu anlatıldı. Anne ve babalarda öğrencilerin eğitimi sırasında verilen derslere dahil oldu.



