Çıplak dizisi ne zaman başlayacak? Çıplak dizisi oyuncuları kimler?

Blu Tv'de yayınlanan Çıplak dizisi ikinci sezonu ile geri dönüyor. Can Evrenol ve Merve Göntem'in birlikte kaleme aldığı Çıplak dizisinin ilk sezonu sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Genç bir kadının hikayesinin anlatıldığı Çıplak dizisi iddialı oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Peki, Çıplak dizisinin heyecanla beklenen ikinci sezonu ne zaman çıkacak? İşte, Çıplak dizisi ile ilgili ayrıntılar...

ÇIPLAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Blu Tv'nin Çıplak dizisini kaleme alan Merve Göntem, dizinin ikinci sezon posterini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İlk sezonunda 8 bölüm yayınlanan Çıplak dizisinin ikinci sezonunda ismi Çıplak 2: Ölenle Ölünmez olarak duyuruldu. Dizinin yakında başlayacağı söylense de, yayınlanma tarihi ile ilgili henüz bir detay paylaşılmadı.

ÇIPLAK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Eylül babaannesi ile birlikte yaşamakta ve geçimini eskortluk yaparak kazanmaktadır. Tek isteği yeteri kadar para biriktirip Galler’e taşınmak ve orada kendine yeni bir hayat kurmaktır. Bir gece Instagram üzerinden onu bulan bir arkadaş grubunun bekarlığa veda partisine çağırılır. Eylül, sosyetik bir kızla evlenmek için gün sayan müstakbel damat Cem’e aşık olur. Cem de Eylül’den etkilenir. Ve olaylar gelişmeye başlar...