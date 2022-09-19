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Açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu! “İki rahimle doğdum, 21 yaşında kısırlaştırıldım”

19.09.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Lola Mason, iki rahimle doğduğunu ifade ederek hamilelik süreci ve kısırlaştırılma kararını anlattığı sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Doktorların hamile kalma riskinin düşük olduğunu ifade etmesine rağmen 17 yaşında anne olan Mason, 21 yaşına geldiğinde ise hayatı için radikal bir karar vererek kısırlaştırılmak istedi.

Açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu! “İki rahimle doğdum, 21 yaşında kısırlaştırıldım”

İki rahimle doğan sosyal medya fenomeni Lola Mason,doktorların asla çocuk sahibi olamayacağını söylemelerine rağmen 17 yaşında anne oldu. Kendisiyle benzer bir sağlık sorunu yaşayan kişilere ilham olmak için yaşadığı deneyimden söz eden Mason’un paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. TikTok'ta MamaPlugs olarak bilinen Lola Mason, 12 ay süren bir adet dönemi olduğu için vücudunda anormal bir şey olduğunu öğrendiğinde sadece 13 yaşındaydı.

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“GARİP BİR DENEYİMDİ”

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Henüz 13 yaşındayken iki rahimle doğduğunu öğrenmenin kendisine tuhaf hissettirdiğini ifade eden Mason, “Garip bir deneyimdi. 13 yaşındaydım ve 12 aylık bir adet dönemim oldu. Kendimi çok hasta hissediyordum. Doktorlar yaptıkları testlerin sonucunda birinci yılın ardından iki rahimle doğduğumu söylediler” dedi.

Doktorların çocuk sahibi olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtmesine rağmen Mason 17 yaşında yanlışlıkla hamile kaldı. Hamileliğinin sağlık sorunu nedeniyle zor geçtiğini ifade eden Mason, “Genç bir ebeveyn olmak zor bir deneyim çünkü çok fazla yargı ve olumsuzlukla karşılaşıyorsunuz. Ancak o zaman doktorlar çok ilgili ve nazikti Daha sonra iki serviks nedeniyle çok zor bir doğum geçirdiğim ve omurgam fazladan ağırlığı kaldıramadığı için beni 21 yaşında kısırlaştırmayı kabul ettiler, bu yüzden herkes ben dahil en iyisi olduğunu düşündük” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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