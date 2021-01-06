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Çıplaklık tartışmaları yetmiyormuş gibi şimdi de... Sosyal medyada Rege Jean-Page kampanyası başlattılar

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 06.01.2021 07:39 | Son Güncelleme:
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Çıplaklık tartışmaları yetmiyormuş gibi şimdi de... Sosyal medyada Rege Jean-Page kampanyası başlattılar

Netflix’in fırtınalar estiren yeni dizisi Bridgerton’un başrol oyuncusu Rege Jean-Page, diziyle birlikte inanılmaz bir hayran kitlesi edindi. Sadece aktörün hayranları değil 007 serisinin hayranları da sosyal medyada başlattıkları kampanya ile Daniel Craig'in yerine Rege Jean-Page'in yeni James Bond olmasını istiyorlar.

Bir sonraki James Bond'un kim olacağına dair tartışma Bridgerton dizisinin yakışıklı aktörü Rege Jean-Page ile bir kez daha alevlendi.

Hem James Bond serisinin hayranları hem de aktörün hayranları bu fikri destekliyor. Daniel Craig sonrası 007 James Bond kim olacak sorusu uzun bir süredir gündemdeki tazeliğini koruyor.

Şimdiye kadar onlarca farklı aktörün ismi James Bond rolüyle anıldı. Ancak hiçbiri netleşmedi. James Bond rolüne en yakın isim Idris Elba gibi gözükse de yaşı buna engel oldu.

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Son favoriler ise Tom Hardy ve James Norton’du. Bir sonraki Bond'un kadın olacağına dair daha önce doğrulanmamış dedikodular da vardı. Ancak konu dikkat çekmeye ve yeniden gündeme gelmeye devam ederken, başka bir aday daha tartışmalara katıldı.

Netflix dizisi Bridgerton'da Simon Basset'i canlandıran genç aktör Rege Jean-Page, Bond hayranları tarafından mercek altına alındı. James Bond serisinin hayranları, aktörün sosyal medya hesaplarına adeta hücum etmişken diğer taraftan ise kampanyalar düzenleyerek seslerini yapımcılara duyurmaya çalışıyor.

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