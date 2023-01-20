Çirkin zıt anlamlısı nedir? Çirkinin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Çirkin kelimesi günlük konuşma dilinde çok sık karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Cümle içerisinde genellikle sıfat görevinde kullanılmaktadır. Çirkin sözcüğü Farsçadan dilimize girmiştir. Farsça “çirkīn” kelimesinden evrilmiştir. Ayrıca bu sözcüğün içerisinde geçtiği “çirkin kaçmak” gibi dilimizde kalıplaşmış deyim bulunur. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün birden fazla manası vardır. Bu manalar şu şekildedir;

(Sıfat) Göze ve kulağa hitap etmeyen, sevimli gelmeyen

(Sıfat) Hoşlanılmayan, yakışık olmayan söz veya davranış

(Sıfat) Kuşkulu, kötü, hileli, karanlık

Çirkin kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Çirkin sözcüğü günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde çok sık kullanılan kelimeler arasındadır. Bu sözcük kadar zıt anlamlı karşılığı da çok sık kullanılmaktadır. Çirkin zıt anlamlısı olan sözcük mevcuttur. İki kelimenin birbirine zıt olabilmesi için mana açısından birbiriyle ters ilişki içerisinde olması gerekmektedir. Yani birbirinin tam tersini ifade eden sözcükler zıt (karşıt) anlamlı olarak kabul edilir. Çirkin sözcüğünün de karşıt anlamlısı mevcuttur. Bu bağlamda çirkinin zıt anlamlısı olan sözcük:

Güzel

Güzel kelimesi, çirkin sözcüğünün mana açısından tam aksini anlatmaktadır. Ayrıca her iki kelime de cümle içerisinde çoğunlukla sıfat haliyle kullanılmaktadır. Güzel sözcüğü de tıpkı çirkin sözcüğü gibi günlük konuşma dilinde çok sık karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Güzel ve çirkin kelimesi aynı cümle içinde kullanılabilir.

Çirkinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anlam yönünden birbiri ile çelişen kelimeler zıt yani karşıt anlamlı olarak ifade edilmektedir. Çirkin kelimesinin zıt anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler kurmak gerekirse: