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At zıt anlamlısı nedir? At kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

08.01.2023 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılı ve sözlü iletişimin vazgeçilmez unsurlarından birisi de sözcüklerdir. İfadelerimizi oluşturan sözcüklerin eş ve zıt anlamlılarını kullanmak ifadeleri güçlendirir ve daha doğru iletişim kurmamızı sağlar. Zıt anlamlı kelimeler birbiri ile ters anlamı ifade eder ve sıklıkla aynı cümle içinde kullanılır. Dilimizde pek çok kelimenin zıt anlamlısı yoktur. Zıt anlamın bilinmesi ve doğru şekilde kullanılabilmesi için sözcüklerin anlamları iyi bilinmelidir. Peki, atın zıt anlamlısı nedir?

At zıt anlamlısı nedir? At kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

At sözcüğü eş sesli bir sözcüktür. Türkçe kökenli olan at sözcüğü dilimizde iki farklı biçimde kullanılır ve ifade edilir. Ancak eş sesli sözcükleri çok anlamlılıkla karıştırmamak gerekir. Bir kelimenin birden fazla anlamı varsa buna çok anlamlı kelime denir. Ancak kaç tane anlamı olduğuna bakılmaksızın, aynı şekilde ifade edilen ancak anlam ve kökleri ayrı olan kelimeler sesteş olarak nitelendirilir. At kelimesi de sesteş bir sözcüktür. Bir diğer husus da at kelimesini fiil olan "at-" ile karıştırılmamasıdır. At ve at- farklı kelimelerdir, sesteş olarak nitelendirilmez.

Dilimizde iki farklı at kelimesi bulunur. Bunlardan birisi beygir olarak da adlandırılan, hayvan olan attır. Diğer anlamı ise satrançta bulunan ve taş olarak kullanılan attır. Bir diğer at kelimesi ise özel isim olarak kullanılmakla birlikte At olarak yazılır ve Astatin elementinin simgesidir.

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At kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

At kelimesi eski Türkçeden günümüze gelmiştir. Binek hayvan anlamına gelen at aynı zamanda satrançta bir taşın ismi olarak ve ayırca Astatin elementinin simgesi olarak kullanılır. Ancak bu at kelimesi fiil olan atmak kelimesinin sesteş değildir ve bu iki kelime birbirinden çok farklıdır. "At-" fiili "atmak" olarak sözlüklerde geçer. Kök ve kökenleri de farklıdır. At ve at- kelimelerinin birbiriyle herhangi bir bağı olmadığı için sesteş olarak nitelendirmek doğru değildir.

Açıklamalar doğrultusunda bakıldığında at kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime yoktur. Anlam olarak birbiri ile ters ilişkisi olan ve çelişen sözcükler zıt anlamlı olarak ifade edilir. Atın zıt anlamlısı olmamasının sebebi anlam olarak atın tersini ifade eden bir sözcüğün bulunmamasıdır.

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Atın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlam ifade eden sözcüklerin daha iyi anlaşılabilmesi için örnek cümlelerden yararlanılabilir. Zıt anlamlı sözcükler aynı cümle içinde kullanılabilirken farklı cümlelerde tek başına da kullanılabilir. At zıt anlamlısı olan bir kelime yoktur. Eylem olan atmak “at” sözcüğü olarak bu kelimeyi değerlendirmek doğru değildir. Binek hayvan anlamında kullanılan at sözcüğü için herhangi bir zıt anlamın kullanımı mümkün değildir. At kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

  • Çiftlikteki atlar o kadar asil duruyorlardı ki saatlerce onları izleyebilirdim.
  • Satrançtaki en büyük hamlesini at ile yapmıştı.
  • Kimya sınavında bir türlü At simgesini hatırlayamadığı için sınavdan kalmıştı.
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