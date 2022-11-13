Çıtır çıtır olacak yalancı boyoz tarifi! Yalancı boyoz nasıl yapılır?

Boyoz mayasız yapılan hamur işidir. Sıcacık çay ile uyumu favori kahvaltılıklar arasında yer almasını sağlamaktadır. Boyozu evde yapmanın zor olduğunu düşünüyorsanız yufka ile yapacağınız boyoz tarifinin de gerçek boyozdan farkı olmayacak.

MALZEMELER 6 adet yufka

Yufkaları ıslatmak için:

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı su

İçi için:

Lor peynir + yağlı peynir karışımı (miktarları tercihinize kalmış)

Üzeri için:

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı su

1 şişe maden suyu (200 ml)

1 adet yumurtanın sarısı

TARİF Yufkanın biri düz bir zemine serilir.

Yufkanın yarısına 1 su bardağı sıvı yağ ve su karışımından 7 yemek kaşığı kadar dağıtılır. Sonra diğer yarısı kapatılır. Büyük bir D şekli elde edilir.

Kapattıktan sonra şekildeki gibi 4’e bölünür.

Ve uzun tarafa peynirli içten koyularak kenarları kıvrılmadan sigara böreği şeklinde sarılır.

Sarıldıktan sonra gül böreği şeklinde dolanır. Bütün yufkalar için aynı işlemler tekrarlanır.

Sarma işlemi bittikten sonra tüm boyozlar, büyük boy borcama sıkıştırılarak yerleştirilir. 24 boyozun tamamı yerleştirilecek.

Daha sonra üzerine önce yarım su bardağı sıvı yağ ve su karışımı eşit bir şekilde dökülür.

Ardından 1 şişe maden suyu eşit bir şekilde dökülür.

Ardından tepsi tamamen doluncaya kadar su dökülür.

En son üzeri streç filmle kapatılır ve buzdolabına kaldırılır. 1 gün bekletilir.

Sabah, içerisindeki tüm suyu çeken boyozlar yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizilir.

Üzerine yumurta sarısı dizilerek 200 derece fırında pişirilir.

AFİYET OLSUN!

