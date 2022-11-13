Çıtır çıtır olacak yalancı boyoz tarifi! Yalancı boyoz nasıl yapılır?

Boyoz, İzmir'in en sevilen ve popüler olan lezzetleri arasında bulunuyor. Özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi olan boyozun yapımı zor olabiliyor. Ancak evde yalancı boyoz tarifi oldukça kolay. Çıtır çıtır yalancı boyoz nasıl yapılır? merak ediyorsanız bu tarifi denemelisiniz.
Boyoz mayasız yapılan hamur işidir. Sıcacık çay ile uyumu favori kahvaltılıklar arasında yer almasını sağlamaktadır. Boyozu evde yapmanın zor olduğunu düşünüyorsanız yufka ile yapacağınız boyoz tarifinin de gerçek boyozdan farkı olmayacak.
MALZEMELER
6 adet yufka
Yufkaları ıslatmak için:
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı su
İçi için:
Lor peynir + yağlı peynir karışımı (miktarları tercihinize kalmış)
Üzeri için:
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı su
1 şişe maden suyu (200 ml)
1 adet yumurtanın sarısı
TARİF
Yufkanın biri düz bir zemine serilir.
Yufkanın yarısına 1 su bardağı sıvı yağ ve su karışımından 7 yemek kaşığı kadar dağıtılır. Sonra diğer yarısı kapatılır. Büyük bir D şekli elde edilir.
Kapattıktan sonra şekildeki gibi 4’e bölünür.
Ve uzun tarafa peynirli içten koyularak kenarları kıvrılmadan sigara böreği şeklinde sarılır.
Sarıldıktan sonra gül böreği şeklinde dolanır. Bütün yufkalar için aynı işlemler tekrarlanır.
Sarma işlemi bittikten sonra tüm boyozlar, büyük boy borcama sıkıştırılarak yerleştirilir. 24 boyozun tamamı yerleştirilecek.
Daha sonra üzerine önce yarım su bardağı sıvı yağ ve su karışımı eşit bir şekilde dökülür.
Ardından 1 şişe maden suyu eşit bir şekilde dökülür.
Ardından tepsi tamamen doluncaya kadar su dökülür.
En son üzeri streç filmle kapatılır ve buzdolabına kaldırılır. 1 gün bekletilir.
Sabah, içerisindeki tüm suyu çeken boyozlar yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizilir.
Üzerine yumurta sarısı dizilerek 200 derece fırında pişirilir.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.