Çizgi filmleri gerçek hayata çevirdiler! Evleri yeniden yarattılar

En sevdiğinizin çizgi film karakterini düşünün ve bir an için onun evinde gerçekten yaşadığınızı hayal edin. Kulağa çok tatlı geldiğini biliyoruz. Snow White’ın eriyen çatısı, Sünger Bob’un ananas evi ve çevre dostu Hobbit deliği kulübesi... Tüm bunlar gerçek oldu. İşte karşınızda çizgi filmlerden gerçek hayata uyarlanan evler...

SIMPSONLAR

1997 yılında, Amerika’nın Neva’da eyaletinde bir yarışma düzenlendi. Bu yarışma sonucunda Simpsonlar’ın çizgi film versiyonundaki aynı özellikleri taşıyan bir ev inşa edildi. Bu evi inşa etmek yaklaşık 12.000 dolara mal oldu. Yarışmanın galibi ise ev yerine 75.000 dolar para ödülü aldı.

UP FİLMİ

Carl ve Ellie'nin küçük, sevimli, renkli evi çok popüler ve ilham vericiydi. 2011 yılında küçük bir kızın Dilek Tut Vakfı tarafından dileğinin bir parçası olarak inşa edildi. Rüzgar gülü, bahçedeki posta kutusu, duvarlardaki fotoğraflar, ışık anahtarları ve içerisindeki döşeme tahtalarına kadar her küçük ayrıntıya dikkat edildi ve buna göre tasarlandı. Şu anda ev Utah'da bulunuyor ve turistler tarafından ziyaret edilebiliyor.