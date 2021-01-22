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Çizgi filmleri gerçek hayata çevirdiler! Evleri yeniden yarattılar

Seray Üstün Seray Üstün 22.01.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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Çizgi filmleri gerçek hayata çevirdiler! Evleri yeniden yarattılar

Karikatürler ve çizgi romanlar çocukluğumuzun en güzel yanıdır. Gördüğünüz karakterlerin kimi zaman hayatlarına özenirken kimi zaman da kendinizi o çizgi filmin içerisinde hayat ettiğinizi biliyoruz. Çizgi film tutkunları bu hayali kurmanın ötesine geçtiler ve bu sevimli karakterlerin evlerini gerçek hayata taşıdılar. İşte birbirinden eğlenceli çizgi film evleri...

En sevdiğinizin çizgi film karakterini düşünün ve bir an için onun evinde gerçekten yaşadığınızı hayal edin. Kulağa çok tatlı geldiğini biliyoruz. Snow White’ın eriyen çatısı, Sünger Bob’un ananas evi ve çevre dostu Hobbit deliği kulübesi... Tüm bunlar gerçek oldu. İşte karşınızda çizgi filmlerden gerçek hayata uyarlanan evler...

SIMPSONLAR

Simpson

1997 yılında, Amerika’nın Neva’da eyaletinde bir yarışma düzenlendi. Bu yarışma sonucunda Simpsonlar’ın çizgi film versiyonundaki aynı özellikleri taşıyan bir ev inşa edildi. Bu evi inşa etmek yaklaşık 12.000 dolara mal oldu. Yarışmanın galibi ise ev yerine 75.000 dolar para ödülü aldı.

UP FİLMİ

UP

Carl ve Ellie'nin küçük, sevimli, renkli evi çok popüler ve ilham vericiydi. 2011 yılında küçük bir kızın Dilek Tut Vakfı tarafından dileğinin bir parçası olarak inşa edildi. Rüzgar gülü, bahçedeki posta kutusu, duvarlardaki fotoğraflar, ışık anahtarları ve içerisindeki döşeme tahtalarına kadar her küçük ayrıntıya dikkat edildi ve buna göre tasarlandı. Şu anda ev Utah'da bulunuyor ve turistler tarafından ziyaret edilebiliyor.

SÜNGER BOB

SÜNGER BOB

Sünger Bob çizgi filmi tüm nesiller tarafından sevilen oldukça popüler bir hikayedir. Okyanusun dibindeki ananaslı evi çok dikkat çekici bir detaydır. Bu evi görmek için okyanusun derinlerine inmeye gerek kalmadı çünkü bu evin bir kopyası karada inşa edildi. Bu villa Nickelodeon ve Nick Resort Punta Cana tarafından oluşturuldu ve Dominik Cumhuriyeti'nde yerini aldı.

HOBBIT

HOBBIT

Tasarımcı, inşaatçı ve aile babası Simon Dale, doğa ile uyumlu ve çevre dostu bir ev inşa etmeye karar verdi. Ev, taş ve duvarlar ile zemin meşe talaşlarından inşa edildi. Güneş panelleri elektrik sağladı, çatıdaki pencere ise gün boyunca ışık verdi. Yakındaki kaynak temiz ve tatlı su sağladı. Yeraltı havası ise buzdolabını soğuttu, çatı suyu bahçe ve tuavalet için kullanıldı.

ÇAKMAKTAŞLAR

ÇAKMAKTAŞLAR

1976 yılında mimar William Nicholson, yeni yapı malzemelerini test etmek için bir ev yaptı. Kubbe şeklindeki bu yapı taş devri evine benzediği için Çakmaktaş’ların evinden seçildi . Ev Kaliforniya'da, yazın serin kalması için içi tamamen beyaz olarak tasarlandı ve 4.000.000 dolara mal oldu.

BARBIE

BARBIE

Küçük bir kız çocuğunun en büyük hayali Barbie gibi lüks bir evde yaşamaktır. Her yerin pembe olduğu bir dünya düşünün. Florida’daki Barbie Rüya Evi Deneyim adı verilen 10.000 metrekarelik pembe plastik bebek eviyle küçük çocukların hayali gerçek oldu. İnşaatçılara göre ev 100 galondan fazla pembe boya kullanıldı.

MINNIE MOUSE

Mınnıe mouse

Minnie Mouse evi hem Florida’da hem de California’da Disneyland’daki Mickey’s Toontown’da bulunuyor. Evin içi tamamen yaşanabilir bir ev olarak tasarlandı.

PAMUK PRENSES

PAMUK PRENSES

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’den esinlenen bu ev için 30 yıl harcandı. Ev Washington’da bulunuyor ve hiçbir yerde kare bir köşesi yoktur. Evin içinde bulunan ahşap kirişler elle oyuldu.

JETGİLLER

JETGİLLER

Çizgi filmdeki Skypad Apartmanları, insanların dairelerin gelecekte nasıl görüneceğini hayal etmeye çalıştığı 1960'ların başlarından kalma fütüristik binalardan ilham alarak tasarlandı. Jetgiller'in apartmanı, özellikle Los Angeles'taki ünlü bir bina olan Chemosphere üzerinden yeniden inşa edildi.

BATMAN

BATMAN

DC çizgi romanlarındaki Bruce Wayne Malikanesi İngiltere’deki Wollaton’daki Wollaton Hall’dan esinlenerek oluşturuldu. The Dark Knight Rises filminde Wollaton Hall Wayne Malikanesi olarak görev yaptı.

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