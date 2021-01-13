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Pokemon karakterlerinin gerçek hayvanlardan esinlendiğinin 25 kanıtı!

Seray Üstün Seray Üstün 13.01.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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Pokemon karakterlerinin gerçek hayvanlardan esinlendiğinin 25 kanıtı!

Pokemon bir dönemin çocukluğuna damga vuran bir numaralı animedir. Bu animeyi hatırlamayan yoktur herhalde. Birbirinden sevimli karakterleriyle çocukların zihninde yer edinen bu çizgi film serisini denk geldiğinde hala izleyen birçok yetişkin olduğuna da eminiz. İşte karşınızda içindeki çocuğun kahkahalarını devam ettiren yetişkinler ve çocuklar için Pokemon’un sevimli dünyası...

Pokemon çizgi filmi aklınıza geldiğinde eminiz uzak köşeden şarkısı dönmeye başlıyorduk. Hatta bir yerlerde “Pika pika pikachu” sesi de geliyordur. Peki bu karakterlerin bizim dünyamızda hangi hayvanlardan esinlendiğini merak ettiniz mi hiç? Aslında çok kolay; Squirtle kamplumbağa iken Goldeen ise bir japon balığı… Dahasını öğrenmek istiyorsanız sizin için oluşturduğumuz listeye göz atmayı ihmal etmeyin.

PONYTA-MİDİLLİ

1

PİDGEY-SERÇE

2

SQUİRTLE- KAPLUMBAĞA

3

CHARMANDER- SEMENDER

4

RATTATA- KEME (FARE)

5

HORSEA- DENİZATI

6

KANGASKHAN- KANGURU

7

EKANS-YILAN

8

EEVEE-ÇÖL TİLKİSİ

9

SANDSHREW- PANGOLIN

10

RHYHORN- GERGEDAN

11

POLİWAG- TRANSLUCENT TADPOLES

12

RELICANTH-SÖLEKANT

13

KROOKODILE- HİNT GAVYALİ

14

VICTREEBEL-SUIBRIĞIGİLLER

15

CHATOT- SARI MASKELİ SEVDA PAPAĞANI

16

MUDKIP-AKSOLOTL

17

VILEPLUME-CESET ÇİÇEĞİ

18

GOREBYSS-UZUN BURUNLU CHIMERA

19

LUVDISH- ÖPÜŞEN GURAMİ

20

SHELLOS- CHROMODORIS LOCHI

21

CATERPIE- CATERPİLLAR (TIRTIL)

22

DROWZEE- HİNT TAPİRİ

23

MAGIKARP- TAŞ BALIĞI

24

KRABBY- YENGEÇ

25

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