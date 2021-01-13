Pokemon karakterlerinin gerçek hayvanlardan esinlendiğinin 25 kanıtı!

Pokemon çizgi filmi aklınıza geldiğinde eminiz uzak köşeden şarkısı dönmeye başlıyorduk. Hatta bir yerlerde “Pika pika pikachu” sesi de geliyordur. Peki bu karakterlerin bizim dünyamızda hangi hayvanlardan esinlendiğini merak ettiniz mi hiç? Aslında çok kolay; Squirtle kamplumbağa iken Goldeen ise bir japon balığı… Dahasını öğrenmek istiyorsanız sizin için oluşturduğumuz listeye göz atmayı ihmal etmeyin.
PONYTA-MİDİLLİ
PİDGEY-SERÇE
SQUİRTLE- KAPLUMBAĞA
CHARMANDER- SEMENDER
RATTATA- KEME (FARE)
HORSEA- DENİZATI
KANGASKHAN- KANGURU
EKANS-YILAN
EEVEE-ÇÖL TİLKİSİ
SANDSHREW- PANGOLIN
RHYHORN- GERGEDAN
POLİWAG- TRANSLUCENT TADPOLES
RELICANTH-SÖLEKANT
KROOKODILE- HİNT GAVYALİ
VICTREEBEL-SUIBRIĞIGİLLER
CHATOT- SARI MASKELİ SEVDA PAPAĞANI
MUDKIP-AKSOLOTL
VILEPLUME-CESET ÇİÇEĞİ
GOREBYSS-UZUN BURUNLU CHIMERA
LUVDISH- ÖPÜŞEN GURAMİ
SHELLOS- CHROMODORIS LOCHI
CATERPIE- CATERPİLLAR (TIRTIL)
DROWZEE- HİNT TAPİRİ
MAGIKARP- TAŞ BALIĞI
KRABBY- YENGEÇ
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