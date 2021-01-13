Pokemon karakterlerinin gerçek hayvanlardan esinlendiğinin 25 kanıtı!

Pokemon çizgi filmi aklınıza geldiğinde eminiz uzak köşeden şarkısı dönmeye başlıyorduk. Hatta bir yerlerde “Pika pika pikachu” sesi de geliyordur. Peki bu karakterlerin bizim dünyamızda hangi hayvanlardan esinlendiğini merak ettiniz mi hiç? Aslında çok kolay; Squirtle kamplumbağa iken Goldeen ise bir japon balığı… Dahasını öğrenmek istiyorsanız sizin için oluşturduğumuz listeye göz atmayı ihmal etmeyin.

PONYTA-MİDİLLİ

PİDGEY-SERÇE

SQUİRTLE- KAPLUMBAĞA

CHARMANDER- SEMENDER

RATTATA- KEME (FARE)

HORSEA- DENİZATI

KANGASKHAN- KANGURU

EKANS-YILAN

EEVEE-ÇÖL TİLKİSİ

SANDSHREW- PANGOLIN

RHYHORN- GERGEDAN

POLİWAG- TRANSLUCENT TADPOLES

RELICANTH-SÖLEKANT

KROOKODILE- HİNT GAVYALİ

VICTREEBEL-SUIBRIĞIGİLLER

CHATOT- SARI MASKELİ SEVDA PAPAĞANI

MUDKIP-AKSOLOTL

VILEPLUME-CESET ÇİÇEĞİ

GOREBYSS-UZUN BURUNLU CHIMERA

LUVDISH- ÖPÜŞEN GURAMİ

SHELLOS- CHROMODORIS LOCHI

CATERPIE- CATERPİLLAR (TIRTIL)

DROWZEE- HİNT TAPİRİ

MAGIKARP- TAŞ BALIĞI

KRABBY- YENGEÇ



