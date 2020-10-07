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Clark Middleton hayatını kaybetti

07.10.2020 13:59 | Son Güncelleme:
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Clark Middleton hayatını kaybetti

Twin Peaks ve The Blacklist dizilerinde oynadığı karakterlerle tanınan Amerikalı aktör Clark Middleton, önceki gün Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti.

The Guardian’da yer alan habere göre Clark Middleton’ın menajeri Steve Stone, 63 yaşındaki aktörün sivrisineklerden bulaşan ve tedavisi ya da aşısı olmayan Batı Nil virüsüne yakalandıktan sonra öldüğünü açıkladı.

Middleton’ın eşi Elissa Middleton, Twitter hesabı üzerinden aktörün fotoğrafını koyarak “Clark, bilinen bir tedavisi olmayan Batı Nil virüsü sebebiyle hayatını kaybetti. Clark, bir ömür boyu sınırlara meydan okuyan ve engelli insanları savunan güzel bir ruhtu” notunu paylaştı.

63 yaşındaki Clark Middleton’a henüz 4 yaşındayken iltihaplı romatizma teşhisi koyulmuştu.

Aktör bir röportajında hastalığı sonucunda kalçasının kırıldığını ve boynunu hareket ettiremeyeceğini söyleyerek “Ama kendimi asla bir kurban olarak düşünmedim. Her zaman kendimi bir kahraman gibi hissettim” demişti.

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