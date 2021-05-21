Claude Monet’nin bahçesi yeniden açıldı! Sadece 200 ziyaretçi kabul edilecek

Fransız empresyonist ressam Claude Monet’nin tablolarına ilham veren, ülkenin Normandiya bölgesine bağlı Eure kentindeki Giverny kasabasında yer alan evinin bahçesi koronavirüs önlemleriyle yeniden ziyarete açıldı.

Bahçeye renk veren nilüferler, laleler, açelyalar ve pek çok çiçek türünün dışında Japon tarzı yaya köprüsünün süslediği gölet, Monet’nin resimlerine ilham kaynağı olmuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 6 aydır kapalı olan ev ve bahçe sanatseverlerinin uğrak noktası olmak için bir kez daha hazırlandı. Bahçenin kısıtlamalardan dolayı saatte sadece 200 ziyaretçi kabul edebileceğini belirtti. Monet’nin evi ve bahçesi, 2019’da salgın başlamadan önce 7 ayda 717 bin ziyaretçiyi ağırladı. Monet 1840 ile 1926 yılları arasında yaşadı.



