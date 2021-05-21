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Elazığ’ın turizme açılan kapısı Harput’a ziyaretçi akını yaşandı

Seray Üstün Seray Üstün
21.05.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’ın turizminde göz bebeği konumunda yer alan medeniyetler beşiği tarihi Harput Mahallesi’nde, tam kapanma ve hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle hafta içinde ziyaretçilerin gelmesiyle yoğunluk yaşanmaya başladı.

Elazığ’ın turizme açılan kapısı Harput’a ziyaretçi akını yaşandı

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve medeniyetler beşiği olarak bilinen tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi, tam kapanma dönemi ve hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle salgın döneminde birçok kez kapılarını ziyaretçilere kapattı. Özellikle hafta sonu kısıtlamaların sürmesi nedeniyle, yaz havasını da fırsat bilen vatandaşlar hafta içi tarihi mahallede zaman geçirmeye başladı. Hafta içi olmasına rağmen araç trafiğinin yoğun olduğu tarihi mekanı ziyaret edenler, hem serin havanın hem de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Harput Mahallesi’ndeki Pisa kulesinden bile fazla eğikliği tescillenen eğri minaresinden, Harput Kalesi’ne kadar, cami, türbe ile tarihi birçok yapıyı görme ve gezme şansı buldu. Baharla birlikte yeşile bürünen tarihi mahalle drone ile de görüntülendi.

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Ailesiyle birlikte tarihi Harput Mahallesi’ne gelen vatandaşlardan Hüseyin Demirtaş, "Tam kapanma bittikten sonra tarihi Harput Kalesi’ni görmeye geldik. Buranın insanları burayı çok iyi bilir ve her zaman tatillerinde, boş günlerinde buraya gezmeye gelirler. Dışarıdan gelen insanlar da burayı araştırıp bilirler ve burası turistik bir mekan. Ayrıca, uzun bir pandemi kısıtlamasından sonra buralar daha da canlandı, insanlar gelmeye başladı" dedi.

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Arkadaşlarıyla gezmeye geldikleri Harput’ta güzel vakitler geçirdiklerini dile getiren Murat Şahin ise, "Uzun bir aradan sonra ve özellikle 17 günlük tam kapanmadan sonra Harput’a geldik. Herkes ailesini alıp buraya gelmiş. Harput çok güzel herkesi bekleriz" şeklinde konuştu.

(İHA)

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