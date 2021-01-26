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Clinton ailesi YPG/PKK'lı teröristleri anlatan dizi hazırlığında

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 26.01.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Clinton ailesi YPG/PKK'lı teröristleri anlatan dizi hazırlığında

Hillary Clinton ve kızı Chelsea Clinton’ın sahibi olduğu yapım şirketi teröristleri anlatan kitabın dizi haklarını satın aldı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile kızı Chelsea Clinton'ın prodüksiyon şirketinin, Suriye'nin Kobani şehrindeki YPG/PKK'lı kadın teröristleri anlatan bir kitabın televizyon dizisi haklarını satın aldığı bildirildi.

Clintonların ortağı olduğu HiddenLight Prodüksiyon şirketinin, yazar Gayle Tzemach Lemon’ın YPG/PKK saflarındaki kadınları anlatan “Kobani’nin Kızları: İsyan, Cesaret ve Adaletin Hikayesi” kitabının TV program haklarını aldığı kaydedildi.

İLK AÇIKLAMASI "HEYECAN VERİCİ BİR ŞEY" OLDU

Hollywood Reporter adlı haber sitesindeki habere göre, Clinton, söz konusu yapımın kendi şirketlerinin amacına uygun olduğunu ifade ederek “'Kobani’nin Kızları' hikayesini dünyanın her yerinden izleyicilere sunmaktan daha heyecan verici bir şey olamaz” değerlendirmesini yaptı.

Clinton ve kızı Chelsea, insan hikayelerine odaklanan içerikte film, TV ve dijital platformlar için belgesel ve drama yapımlar oluşturmak amacıyla diğer bir ortak dahil Aralık 2020’de HiddenLight Prodüksiyon şirketini kurmuşlardı.

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Batı medyası, Ekim 2014-Ocak 2015 arasında Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kobani şehrini kuşatan DEAŞ terör örgütüne karşı, terör örgütü YPG/PKK saflarındaki kadın teröristlerin hikayelerine sayfalarında ve ekranlarında geniş yer ayırmıştı.

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