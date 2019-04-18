CNN Türk'ün 'mazbata' hatası sosyal medyayı salladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. CNN Türk'ün Ana Haber bülteninde yaptığı bir hata ise dikkatlerden kaçmadı.

Ana Haber bülteninde sosyal medyada “İmamoğlu’nun mazbata fotoğrafı” diye dolaşan, Mansur Yavaş'ın mazbatayla poz verdiği fotoğrafın montajlanarak İmamoğlu'nun kafasının eklendiği görsel kullanıldı.

CNN Türk sunucusu, "Ekrem İmamoğlu önce İl Seçim Kuruluna gitti orada bir izdiham vardı. Ekrem İmamoğlu göreve resmi olarak başladığını gösteren mazbatasını aldığı an ile ilgili bir fotoğrafı sizlerle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte fotoğrafın orijinal hali



"BU HATADAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ"

CNN Türk’ün yanlış fotoğrafı yayınlamasının ardından Ana Haber Spikeri Buket Güler sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Özür dileyen Güler, “Bu akşam Ana Haber’de Sayın İmamoğlu’nun mazbatasını aldığı fotoğrafı kullanmak istedik. Muhabirimizin ajans muhabirinden aldığı fotoğraf başka TV’ler gibi gerçek olduğu düşünülerek yayına verilmiştir. Bu hatadan dolayı özür dileriz” ifadelerini kullandı.

Bu akşam Ana Haber’de Sayın İmamoğlu’nun mazbatasını aldığı fotoğrafı kullanmak istedik. Muhabirimizin ajans muhabirinden aldığı fotoğraf başka TV’ler gibi gerçek olduğu düşünülerek yayına verilmiştir. Bu hatadan dolayı özür dileriz. — Buket Güler (@buketguler) 17 Nisan 2019

"HABERCİLİK ADINA BÜYÜK REZALET"

CNN Türk'ün hatasına sosyal medyada tepki yağdı. Habertürk yazarı Sevilay Yılman da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yılman, "Habercilik adına büyük rezalet, skandal bir durum bu" ifadelerini kullandı.

Bu da videosu???? Gerçekten şaka gibi! İnanılır gibi değil! Koskoca #cnntürk hiç mi bir yerden #ekremimamoğlu nun mazbata alışını gösteren orjinal bir kayıt bulamadı???? Habercilik adına büyğk bir rezalet, skandal bir durum bu! https://t.co/83f8sUdEyr — SEVİLAY YILMAN (@sevilayyaziyor) 17 Nisan 2019

Önce inanmadım.Daha doğrusu kasıtla birilerinin #cnnturk le dalga geçmek için bu montajı yaptıklarını düşündüm.Ama değilmiş????Gerçekten de #ekremimamoğlu nun mazbata alış anları ellerinde yok diye #mansuryavaş fotosunu montajlamış CNN Türk! Habercilik adına utanç verici 1 manzara pic.twitter.com/yoEHC0ylpu — SEVİLAY YILMAN (@sevilayyaziyor) 17 Nisan 2019



