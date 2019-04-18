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CNN Türk'ün 'mazbata' hatası sosyal medyayı salladı

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HABER  | 18.04.2019 03:28 | Son Güncelleme

CNN Türk ekranlarında "İşte Ekrem İmamoğlu'nun mazbata aldığı anlar" diye Mansur Yavaş'ın mazbatayla poz verdiği anların montajlanmış hali kullanıldı.

CNN Türk'ün 'mazbata' hatası sosyal medyayı salladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. CNN Türk'ün Ana Haber bülteninde yaptığı bir hata ise dikkatlerden kaçmadı.

Ana Haber bülteninde sosyal medyada “İmamoğlu’nun mazbata fotoğrafı” diye dolaşan, Mansur Yavaş'ın mazbatayla poz verdiği fotoğrafın montajlanarak İmamoğlu'nun kafasının eklendiği görsel kullanıldı.

CNN Türk sunucusu, "Ekrem İmamoğlu önce İl Seçim Kuruluna gitti orada bir izdiham vardı. Ekrem İmamoğlu göreve resmi olarak başladığını gösteren mazbatasını aldığı an ile ilgili bir fotoğrafı sizlerle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte fotoğrafın orijinal hali
mansuryavas

"BU HATADAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ"

CNN Türk’ün yanlış fotoğrafı yayınlamasının ardından Ana Haber Spikeri Buket Güler sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Özür dileyen Güler, “Bu akşam Ana Haber’de Sayın İmamoğlu’nun mazbatasını aldığı fotoğrafı kullanmak istedik. Muhabirimizin ajans muhabirinden aldığı fotoğraf başka TV’ler gibi gerçek olduğu düşünülerek yayına verilmiştir. Bu hatadan dolayı özür dileriz” ifadelerini kullandı.

"HABERCİLİK ADINA BÜYÜK REZALET"

CNN Türk'ün hatasına sosyal medyada tepki yağdı. Habertürk yazarı Sevilay Yılman da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yılman, "Habercilik adına büyük rezalet, skandal bir durum bu" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
CNN Türk ekrem imamoğlu ibb başkanı mazbata

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