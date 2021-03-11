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Coco Austin kara tangasıyla çıktı! Şoke eden pozlar

11.03.2021 10:45 | Son Güncelleme:
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Coco Austin kara tangasıyla çıktı! Şoke eden pozlar

Eski model Coco Austin, yeni paylaştığı TikTok videosunda görenlerin ağzını açık bıraktı. 41 yaşındaki Austin, dize kadar karın olduğu yerde tangayla poz verdi. Video TikTok’tan silindikten sonra, eski model aynı görüntüleri Instagram’a yükledi.

Çıplak poz vermeye alışkın isimlerden biri olan Coco Austin, bir kez daha sınırları zorladı. Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen eski model, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda kar yağışına rağmen sokağa tangayla çıkıp poz veriyor.

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Ünlü rapçi Ice-T'nin eşi olan 41 yaşındaki model buz gibi soğuğa aldırmadan içine sadece tanga giydiği daracık elbisesiyle şov yapıyor. 41 yaşındaki model ve Ice-T'nin eşi, videoyu önce TikTok hesabından paylaştı. TikTok’ta üç milyon takipçisi olan kadının videosu, topluluk kurallarına uygun görülmediği için kaldırıldı.

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Ice-T ve Coco Austin çifti, 2002 yılının başında evlendikten sonra 20'nci yıldönümlerini yeni yıl arifesinde kutladı.


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tiktok Instagram
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