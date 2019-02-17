Mynet Trend

Çocuğunuz bunları yapamıyorsa dikkat!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 17.02.2019 11:38 | Son Güncelleme

Bebeğin dünyaya alışması ve güven duygusunun gelişmesinde anne sütü en önemli rolü oynuyor. Anne sütü alan bebeklerin daha huzurlu olduğu görülürken, daha az ağladığı, daha uzun uyuduğu ve sarılık olma riskinin daha az olduğu görülüyor. Anne sütünün bebeklerde sindirimi güçlendirdiği ve stresi azalttığı da ortaya çıkıyor.

Çocuğunuz bunları yapamıyorsa dikkat!

ANNE İLE BEBEK ARASINDAKİ POZİTİF İLİŞKİ

Bebekler dünyaya geldiklerinde ilk olarak anneleriyle tanışıyor. Her anne bebek ilişkisi, kendine özgü dinamikleri olan özgün bir ilişki olarak değerlendirilmelidir ve bu durum sadece ikisi arasında bir bağ olarak görülüyor.
Annenin, bebeğin ağladığında yanına gidip sakinleştirmesi, bebeği hızlıca sallamaması, gaz, uyku ve oyun gibi ihtiyaçlarına ilgi göstermesi, bebeği bol bol kucaklayıp gözlerine bakarak ninni söylemesi bebek ile arasındaki bağı güçlendiriyor.

ÇOCUĞUNUZ BUNLARI YAPAMIYORSA DİKKAT!

Her çocuk farklı dünyaya geliyor. Doğumundan sonraki süreçte kişisel ve fiziksel gelişiminde farklılıklar görülebiliyor. Ailelerin ilk doğduğu andan bir yaşına kadar olan zaman diliminde çocuklarını yakından takip etmesi ilerde olabilecek sorunların önüne geçmek için büyük önem kazanıyor.

Cerebral Palsy Türkiye Aile Danışma Merkezi Çocuk Gelişimi Uzmanı Banu Kılınç:

• Bebekler ilk üç ayda yüze bakma ve sosyal gülümseme gibi faaliyetleri yapamıyorsa,
• Üç aya kadar başını tutmayı başaramamışsa,
• Üç ve dört aya kadar ellerini orta hatta getirmemişse,
• Dördüncü ayda henüz ses çıkaramamışsa,
• Altı aydan sonra ellerini sıklıkla ellerini yumruk yapmaya devam ediyorsa,
• Altıncı ayda oynadığınız oyunlara tepki vermiyorsa,
• Dokuzuncu ayda kendine özgü bir dili yok ise,
• Onuncu ayda objeleri birbirine çarpma yoksa,
• On aylık iken adını söylediğinizde dönüp bakmıyorsa,
• Göz teması eksikliği varsa ve yaşına uygun oyunları oynamadan, problem ya da isteksizlik varsa ailelerin mutlaka uzman hekime başvurmaları ve bu bebekler için gelişimsel izlem yapılmalıdır” şeklinde belirtiyor.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Aile Danışma Merkezinde, bebek, çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik edici hizmetler sunulmaktadır.Aileyi de içine alan bütüncül ve multidisipliner değerlendirmeye önem veren, hizmete hızlı ve doğru ulaşılmasını sağlayan, özel ilgi, takip ve geri bildirime dayalı hizmet anlayışı ile çalışan merkezde yapılan tüm çalışmalar bilimsel temele dayandırılarak sürdürülmektedir.

Merkezde; engelli tanısı almamış ancak risk grubunda yer alan bebeklere yönelik erken müdahale programı ve gelişim takibine ek olarak; çocuk, ergen ve yetişkinler için psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de verilmektedir.

Çocuk Gelişimi Uzmanından;

• Anne-bebek bağlanma ve sağlıklı ayrışma,
• bebek ve beslenme sorunları,
• uyku sorunları ve uyku düzeni oluşturma,
• bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak çocuğunuza hangi oyuncaklarla nasıl oynamanız gerektiği,
• memeden kesme,
• tuvalet eğitimi ile ilgili püf noktalar,
• okula başlama yaşı,
• yeni kardeşe çocuğu hazırlama,
• bir davranış ne zaman “Davranış Problemidir”,
• çocuğunuza ne tür kitaplar almalı ve nasıl kaliteli zaman geçirebileceğiniz,
• doğru iletişim şeklini nasıl sağlayabileceğiniz gibi pek çok sorunun cevabını alabilmeniz mümkündür.

Erken dönemde bebek ve çocuklar için “Gelişimsel Danışmanlık” ve izlem gerektiren durumlarda Çocuk Gelişimi Uzmanı gözlemler ve ihtiyaç varsa ise ilgili testleri uygulayarak size ve çocuğunuza ihtiyaca yönelik gelişimsel program hazırlar.

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Vertigo nedir, belirtileri nelerdir? Vertigoya neden olan etkenler nelerdir?Vertigo nedir, belirtileri nelerdir? Vertigoya neden olan etkenler nelerdir?
Akne neden oluşur? Aknede etkili tedavi yöntemleri nelerdir?Akne neden oluşur? Aknede etkili tedavi yöntemleri nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne sütü anne bebek

En Çok Okunan Trend Haberler

AVM savaş alanına döndü: Yaralılar var

AVM savaş alanına döndü: Yaralılar var

Tedavisi yok! Ölü sayısı gittikçe artıyor!

Tedavisi yok! Ölü sayısı gittikçe artıyor!

Türkiye semalarında görüldü! Kentte herkes aynı soruyu sordu

Türkiye semalarında görüldü! Kentte herkes aynı soruyu sordu

İYİ Parti'li Başkan adayı otelinin yıkılmaması için yolu kapattı

İYİ Parti'li Başkan adayı otelinin yıkılmaması için yolu kapattı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Yana düşen başını eliyle tutarak yaşıyor

Yana düşen başını eliyle tutarak yaşıyor

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Dünyada 700 kişide görülüyor! Çocukları için çare arıyorlar

Dünyada 700 kişide görülüyor! Çocukları için çare arıyorlar

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vertigo nedir, belirtileri nelerdir? Vertigoya neden olan etkenler nelerdir?

Vertigo nedir, belirtileri nelerdir? Vertigoya neden olan etkenler nelerdir?

Akne neden oluşur? Aknede etkili tedavi yöntemleri nelerdir?

Akne neden oluşur? Aknede etkili tedavi yöntemleri nelerdir?

Dikkat! Diş fırçanızda dışkı olabilir!

Korkunç! Diş fırçasında dışkı tehlikesi...

Sağlık Bakanlığı yasaklamıştı! Tanesi bin liradan satıldığı ortaya çıktı

Bakanlık yasaklamıştı! Tanesi bin liradan satıldığı ortaya çıktı

Bebeğin göbeğinden dışkı gelmeye başlayınca hastaneye koştular!

Çok nadir görülüyor! Bebeğin göbeğinden dışkı geldi

Zayıflama uğruna yapılan en büyük üç hata

Zayıflama uğruna yapılan en büyük üç hata

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.