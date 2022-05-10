Çocuğunuz gördüğü gibi yemeye başlayacak: Sebzeli makarna çorbası tarifi

Klasik çorba tariflerinden sıkıldıysanız sebzeli makarna çorbasını mutlaka denemelisiniz. Yapımı oldukça basit olan bu çorba hem çok lezzetli hem de içerisinde yer alan sebzeler ile oldukça faydalı. Her evde olan malzemeler ile istediğiniz lezzete kolayca kavuşabilirsiniz. İçeriğindeki sebzeleri kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Sebzeli makarna çorbanız herkes tarafından oldukça beğenilecek.

SEBZELİ MAKARNA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 adet havuç

2 adet kabak

2 adet kereviz sapı

1 adet yeşil biber

1 çay kaşığı tuz

5 su bardağı tavuk suyu

½ su bardağı boncuk makarna

SEBZELİ MAKARNA ÇORBASI YAPILIŞI

Un, yumurta sarısı ve yoğurdu bir kaba alarak iyice karıştırınız.

Tencere zeytinyağı ve tereyağı alınız. İçerisine ilk olarak havucu ardından kabağı, kereviz sapını, yeşil biberi ve tuzu ekleyiniz.

Tüm malzemeleri iyice karıştırınız. Üzerine tavuk suyunu ekleyerek pişiriniz.

Tenceredeki malzemelere ilk olarak hazırladığınız un, yumurta sarısı ve yoğurt karışımını yavaş yavaş ekleyerek iyice karıştırınız.

Karışan malzemelerinin içerisine makarnayı ekleyiniz.

Makarnalar yumuşayana kadar pişiriniz.

Çorbanız hazır, afiyet olsun!

ÇORBANIN KESİLMEMESİNE DİKKAT

Çorbayı yaparken tek dikkat etmeniz gereken nokta çorbanın kesilmemesi olacaktır. Çorbanın malzemelerini yavaş yavaş birleştirmeniz çorbanızın kesilmesini önleyecektir. Leziz çorbanızın üstünü istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Çorbanızın üzerine koyacağınız maydanoz hem çorbanın tadına tat katacak hem de daha güzel görünmesini sağlayacaktır.



