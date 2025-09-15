YEMEK

Çocuğunuz 'yemek yemiyor' diye üzülmeyin! Uzmanından iştahsız çocuklara yemek yedirecek özel tavsiyeler: Gülen yüzlü tabaklar, masallı öğünler...

Çocuklarda sıkça görülen iştahsızlık sorunu, doğru beslenme alışkanlıkları ve eğlenceli sunumlarla aşılabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Veysel Ciğerli, iştahsızlığın altında yatan fizyolojik ya da psikolojik nedenlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, ailelerin bilinçli ve sabırlı bir yaklaşım sergilemesinin önemine dikkat çekti.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Veysel Ciğerli, çocuklarda iştahsızlığın göz ardı edilmemesi gereken bir durum olduğunu vurgulayarak, "Psikolojik ya da fizyolojik nedenler bu sorunun kaynağı olabilir. Mutlaka bir sağlık taraması yapılmalı. Eğer herhangi bir sağlık problemi yoksa doğru zamanlama ve uygun besin seçimiyle bu durum aşılabilir" dedi.

"SUNUM ŞEKLİ ÇOCUKLARIN İŞTAHINI AÇABİLİR"

Diyetisyen Veysel Ciğerli, çocuklara yiyecekleri farklı ve eğlenceli şekillerde sunmanın önemine dikkat çekerek şu önerilerde bulundu; "Gülen yüzlü tabaklar, sebzelerle yapılmış figürler, çiçek şeklindeki yumurtalar gibi farklı sunumlarla çocuğun tabağına ilgisini çekebilirsiniz. Masallar eşliğinde yapılacak keyifli sohbetlerle beslenmenin önemini anlatabilirsiniz."

"YEMEK SAATİ BİRLİKTE GEÇİRİLEN KALİTELİ ZAMAN OLMALI"

Ailece yenen yemeklerin çocuklar için bir rutin oluşturduğunu belirten Diyetisyen Veysel Ciğerli, "Yemek zamanlarını sadece beslenme değil, birlikte geçirilen kaliteli bir zaman haline getirmek çocuğun yemek alışkanlıklarını olumlu etkiler. Sofrada tüm ailenin bir arada olması çok önemlidir" şeklinde konuştu.

"SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT, PORSİYONLARA ÖZEN"

Yemekten önce ve yemek sırasında sıvı tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini belirten Diyetisyen Veysel Ciğerli, midenin sıvı ile dolmasının doygunluk hissine neden olacağını ve bu yüzden gıda tüketiminin azalabileceğini söyledi. Ayrıca fazla büyük porsiyonlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Çocuğun yemek hazırlığına dahil edilmesinin iştah üzerinde olumlu etkisi olduğunu ifade eden Ciğerli, "Malzeme seçiminden hazırlık sürecine kadar çocuğu işin içine katmak hem yemekle bağ kurmasını sağlar hem de ilgisini artırır. Sofrada ona teşekkür edin, katkısını takdir edin. Bu, iştahla yeme isteğini artıracaktır" dedi.

"BESLENME YOLCULUĞUNA SAYGI GÖSTERİN"

Diyetisyen Ciğerli, çocukların yemek sırasında ekran başında olmaması gerektiğinin altını çizerek, "Sırf yemek yesin diye çocuğun karşısına çizgi film açmak, onun ne yediğinin farkına varmasını engeller. Bu da sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazanmasını zorlaştırır" dedi.

Her çocuğun yeme alışkanlığının farklı olduğunu belirten Ciğerli, "Çocuğunuzu başka çocuklarla kıyaslamayın. Onun kendi beslenme yolculuğuna saygı gösterin. Sevmediği bir yiyeceği hemen zorlamayın, zaman zaman sofrada görmesini sağlayarak aşinalık kazandırabilirsiniz" dedi.

"UZUN VADELİ BAŞARI SAĞLANABİLİR"

Diyetisyen Veysel Ciğerli, ailelere sabırlı olmalarını tavsiye ederek, "Çocuğun iştahını artırmak için baskı kurmadan, yemek zamanlarını eğlenceli hale getirerek ve sağlıklı alışkanlıklar kazandırarak uzun vadeli başarı sağlanabilir" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

