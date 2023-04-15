Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! 5 yaşındaki kızını okula gitmeye teşvik etmek için öyle bir hediye aldı ki... Değeri dudak uçuklattı

Malezyalı bir çift 5 yaşındaki kızlarını okula gitmeye teşvik etmek için değeri dudak uçuklatan bir hediye satın aldı. Girişimci Farhana Zahra, beş yaşındaki kızı Fatima'nın hastalandıktan sonra Ocak ayında okula gitmeyi bıraktığını söyledi. Fatima’nın iyileştikten sonra okula gitmeyi reddettiğini ve sürekli olarak ağladığını ifade eden anne kızına okula gitmek için ne istediğini sorduğunda ise, “BMW ya da Mercedes marka araba” dediğini ifade etti. Kızının okula gitmesi için anne Farhana ona doğum gününde Mercedes G serisinden bir araba satın aldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kızın doğum günü partisinde gözlerini kapatarak hediyesine doğru hareket ettirdiği anları paylaşan annenin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Anne Farhana yaklaşık 540 bin dolar (10 milyon 453 bin TL) değerindeki hediyesinden sonra kızının okula gitmeye ikna olduğunu ve doktor olmak için çabalayacağını söylediğini ifade etti.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü hediyeye tepki göstererek ebeveynlerini eleştirdi.