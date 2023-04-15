Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! 5 yaşındaki kızını okula gitmeye teşvik etmek için öyle bir hediye aldı ki... Değeri dudak uçuklattı

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! 5 yaşındaki kızını okula gitmeye teşvik etmek için öyle bir hediye aldı ki... Değeri dudak uçuklattı

15.04.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya’da yaşayan Farhana Zahra isimli bir anne 5 yaşındaki kızı Fatima’nın okula gitme istediğini teşvik etmek için doğum gününde olan Mercedes marka bir araba hediye etti. Girişimci anne o anları TikTok’tan paylaşınca görüntüler kısa sürede viral olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü 5 yaşındaki kıza alınan hediyeye tepki gösterdi.

Malezyalı bir çift 5 yaşındaki kızlarını okula gitmeye teşvik etmek için değeri dudak uçuklatan bir hediye satın aldı. Girişimci Farhana Zahra, beş yaşındaki kızı Fatima'nın hastalandıktan sonra Ocak ayında okula gitmeyi bıraktığını söyledi. Fatima’nın iyileştikten sonra okula gitmeyi reddettiğini ve sürekli olarak ağladığını ifade eden anne kızına okula gitmek için ne istediğini sorduğunda ise, “BMW ya da Mercedes marka araba” dediğini ifade etti. Kızının okula gitmesi için anne Farhana ona doğum gününde Mercedes G serisinden bir araba satın aldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

1

Kızın doğum günü partisinde gözlerini kapatarak hediyesine doğru hareket ettirdiği anları paylaşan annenin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

2

Anne Farhana yaklaşık 540 bin dolar (10 milyon 453 bin TL) değerindeki hediyesinden sonra kızının okula gitmeye ikna olduğunu ve doktor olmak için çabalayacağını söylediğini ifade etti.

kapak5

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü hediyeye tepki göstererek ebeveynlerini eleştirdi.

İlginizi Çekebilir

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

 Değeri dudak uçuklattı! Hamile kadın öyle bir hediye verdi ki...

Değeri dudak uçuklattı! Hamile kadın öyle bir hediye verdi ki...

 11 yaşında milyoner oldu! “15 yaşında emekli olacağım”

11 yaşında milyoner oldu! “15 yaşında emekli olacağım”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tanga bikinisiyle plajda futbol oynadı! Hayal gücüne hiçbir şey bırakmadıTanga bikinisiyle plajda futbol oynadı! Hayal gücüne hiçbir şey bırakmadı
Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...
Anahtar Kelimeler:
tiktok Malezya hediye araba mercedes

En Çok Okunan Trend Haberler

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Hem bacak hem de göğüs dekoltesi! Kalçasına kadar açık...

Hem bacak hem de göğüs dekoltesi! Kalçasına kadar açık...

İlginizi Çekebilir

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.