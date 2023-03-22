Kız kavgasında yeni detay! 30 kez ormanda bıçaklanarak öldürülen 12 yaşındaki kızın sonra görüntüleri ortaya çıktı... Meğerse katilleriyle...

Almanya’nın Freundenberg şehrinde yaşayan 12 yaşındaki Luise isimli bir kız öğrenci, sınıflarındaki bir başka erkek öğrenciyle yakınlaştığı iddia edilerek ismi açıklanmayan 12 ve 13 yaşındaki sınıf arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Kayıp olarak aranan Luise’in cesedi evlerine yakın bir ormanlık arazide 30 kez bıçaklanmış halde bulunmuştu. Açılan soruşturmada Luise’in aynı sınıfta olduğu 12 ve 13 yaşlarındaki iki kız öğrenci tarafından ormana götürülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

SAATLER ÖNCESİNDE ÇEKİLMİŞ

Luise’in TikTok hesabından kendisini öldürdüğü belirtilen kız öğrencilerden biriyle buzlu çay içerek güldüğü anları kaydettiği bir video ortaya çıktı. Videonun cesedin bulunmasından saatler önce TikTok’tan paylaşıldığı belirtildi.