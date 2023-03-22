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Kız kavgasında yeni detay! 30 kez ormanda bıçaklanarak öldürülen 12 yaşındaki kızın sonra görüntüleri ortaya çıktı... Meğerse katilleriyle...

22.03.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın Freundenberg şehrinde 12 yaşındaki Luise isimli bir kız öğrencinin, 12 ve 13 yaşlarındaki sınıf arkadaşları tarafından 30 kez bıçaklanarak öldürülmesi dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Luise’nin cesedinin bulunmasından saatler öncesinde katilleriyle birlikte eğlenerek çektikleri bir TikTok videosu ortaya çıktı.

Kız kavgasında yeni detay! 30 kez ormanda bıçaklanarak öldürülen 12 yaşındaki kızın sonra görüntüleri ortaya çıktı... Meğerse katilleriyle...

Almanya’nın Freundenberg şehrinde yaşayan 12 yaşındaki Luise isimli bir kız öğrenci, sınıflarındaki bir başka erkek öğrenciyle yakınlaştığı iddia edilerek ismi açıklanmayan 12 ve 13 yaşındaki sınıf arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

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Kayıp olarak aranan Luise’in cesedi evlerine yakın bir ormanlık arazide 30 kez bıçaklanmış halde bulunmuştu. Açılan soruşturmada Luise’in aynı sınıfta olduğu 12 ve 13 yaşlarındaki iki kız öğrenci tarafından ormana götürülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

SAATLER ÖNCESİNDE ÇEKİLMİŞ

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Luise’in TikTok hesabından kendisini öldürdüğü belirtilen kız öğrencilerden biriyle buzlu çay içerek güldüğü anları kaydettiği bir video ortaya çıktı. Videonun cesedin bulunmasından saatler önce TikTok’tan paylaşıldığı belirtildi.

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