Çocuk omurgasından çanta yapan tasarımcıya tepki yağdı

2016 yılında Endonezyalı bir moda tasarımcısı tarafından tasarlanan bir ürün, Twitter'da tekrar gündem olunca büyük tepki gördü. 2016 yılında Endonezyalı tasarımcı Arnold Putra, Instagram hesabından bir çanta tasarımını paylaşmıştı. Çanta, iddiaya göre bir çocuk omurgasından ve timsah dilinden yapılmıştı. Bu çantanın görüntüsü, Twitter'da 'wqbisabi' isimli kullanıcı tarafından tekrar dolaşıma sokuldu. Şimdi silinmiş olan bu tweet, tartışmaları yeniden başlattı.

OMURGA, KANADA'DAN ALINDI

Orijinal Instagram gönderisinin altında yazanlara göre çanta, timsah dilinden ve osteoporoz hastası bir çocuğun omurgasından yapılmıştı. Putra, Insider'a verdiği demeçte omurganın Kanada'dan alındığını söylemişti. Kanadalı yayın organı Global News'in aktardığına göre Kanada'da insan kemiklerini alıp satmak yasal.

Çantanın yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte Putra ile bağlantılı Instagram hesaplarına ('arnoldputra' ve 'byarnoldputra') olumsuz görüş yağmaya başladı. Bir kullanıcı, "Ölmüş bir çocuğu kâr etmek için aşağılamak... Çukurun dibi..." derken bir başka kullanıcı da "Tanrı size merhamet etsin" dedi. Putra, gelen tepkiler üzerine gönderilerindeki yorumların çoğunu gizlerken daha sonrasında kısa bir süreliğine de olsa hesabını gizliye aldı.