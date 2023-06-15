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Demet Özdemir 1 milyon euro'ya ev aldığını doğruladı! "Aldım ama..."

15.06.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir boşanır boşanmaz soluğu Yunanistan'da tatilde almıştı. Oyuncu Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ev aldığını doğruladı. Demet Özdemir, “Evin işi daha bitmedi, onun için oraya gidip geliyorum' dedi.

Demet Özdemir 1 milyon euro'ya ev aldığını doğruladı! "Aldım ama..."

Demet Özdemir tatil pozlarıyla bu yaza damga vuran isimler arasında yer alıyor.

Oğuzhan Koç ile ayrıldıktan sonra paylaşımlarıyla ve aşk hayatına dair iddialarla gündeme gelmeye başlayan Demet Özdemir Yunanistan tatili sırasında yatırım da yaptı.

Demet Özdemir, 1 milyon euro'ya Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ev aldığını doğruladı. Şimdilerde evin dekorasyonuyla ilgilenen Demet Özdemir, "Evi aldım ama evin işi daha bitmedi, onun için oraya gidip geliyorum' dedi.

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Ünlü oyuncu Yunanistan'daki evi iddialara göre vatandaşlık almaya hazırlandığı için satın almıştı. Özdemir 2. Sayfa'nın haberine göre de bu konuda bir yorumda bulunmadı.


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Demet Özdemir Oyuncu Oğuzhan Koç

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