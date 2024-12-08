Çocuk oyuncunun ödül konuşması törene damga vurdu! Narin Güran'ı andı sosyal medya yıkıldı! 'Büyüklerin yapamadığını yaptı'

Pantene Altın Kelebek Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Birçok dalda yarışan ünlü isimler ödüllerine kavuştu. En iyi kadın oyuncu Demet Evgar olurken en iyi erkek oyuncu da Mert Yazıcıoğlu oldu.

ÖDÜL KONUŞMASI GÜNDEM OLDU!

Törende Leyla dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Melisa Duru Ünal ve Sandık Kokusu'nda yer alan Sarp Kaan Altınçapa en iyi çocuk oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Çocuk oyuncu Sarp Kaan Altınçapa'nın ödül konuşması ise törene damga vurdu. Küçük oyuncu, "Ben bugün ilk hayalimi gerçekleştirdim, şimdi bir hayalim daha var; 'savaşların bittiği, şiddetin olmadığı ve dostluk olduğu bir dünya diliyorum.' Bazen sosyal medyada ve televizyonda üzgün çocuklar görüyorum, onlarında mutlu olmasını çok istiyorum ve Narin gibi hayalleri yarım kalmış tüm çocuklar için alıyorum bu ödülü." dedi.

Altınçapa'nın tüyleri diken diken bu konuşması takdir topladı. Narin Güran'ı anması da herkesi duygulandırdı. Sosyal medyada yorum yağdı.