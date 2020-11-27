Çocuk şarkıcı akımına dahil olarak albüm yapmış bir zamanların küçük yıldızları!

‘Ne kadar çok acı sığdırmışsın kalbine’ repliği tam da bu listedeki küçük yıldızlarımız için söylenmeliydi. Çocukluk dönemlerinde stüdyoya girerek sevilen şarkılarını seslendiren yıldızların bazıları sizlere çok tanıdık gelecek. Bir devrin sahnelerde devleşen çocuk yıldızlarını listelendirdik. Hazırsanız, nostalji rüzgarına başlıyoruz.
Emrah Erdoğan İpek 1 Ocak 1971 yılında Diyarbakır’da doğdu. Daha dokuz yaşındayken sahne tozu tutmaya başlayan ünlü isim 1983 yılında ilk profesyonel albümü “Ağam Ağam” ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yaptı. 1985 yılında "Gülom" albümü piyasaya çıktı ve "Zavallılar" filminde başrol oynadı. 1985'te "Yaralı" albümü büyük ilgi gördü. Ardından "Boynu Bükükler" ve "Ayrılamam" albümleri ile satış rekorları kırdı. Popülerliğini gün be gün arttırmayı başaran Emrah listemizde hala tanınan isimler arasındaki yerini alıyor. Evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Tayfun ismindeki oğlunun uzun yıllar boyunca reddeden Emrah ne yazık ki magazin gündeminde bir hayli konuşuldu.
Tam adıyla Ceylan Avcı, 26 Haziran 1974 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Tuncelili olan sanatöı birçok albüm çıkarttı ve pek çok sinema filminde boy gösterdi. Seni Sevmeyen Ölsün albümüyle o dönemde satış rekorları kırdı. Hala bilinirliğini koruyan Ceylan, özel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamadı. 4 kez nikah masasına oturan ünlü isim, ilk evliliğini halasının oğluyla yaptı ve bu evliliğinden Melodi ismini verdiği kızı doğdu. İkinci evliliğini ise 2000 yılında İbrahim Tatlıses’in ilk eşinden olan oğlu Ahmet Tatlı ile gerçekleştirdi. Üçüncü evliliği ise Murat Kurşun’la oldu. Dördüncü kez ise Güncal Tanönen ile dünya evine girdi.
14 Aralık 1985 yılında Trabzon’da doğdu. Çovukluk dönemlerinde sahnelere çıkmaya başlayan Gaye Aksu ilk albümü olan Yaralı Kuş’u 1998 yılında çıkarttı.
21 Mart 1984 yılında Şanlıurfa’da doğan İbrahim Küçük, 1996 yılında ilk albümü Ayrılık Acısı’nı piyasaya sürdü. Yanık sesi ve nağmeleriyle İbrahim Tatlıses’in velihatı gösterilen İbrahim Küçük müzik çalışmalarına hala devam ediyor.
Halk müziğinin en genç temsilcisiydi. Müzisyen bir babanın oğlu olması nedeniyle çok küçük yaşlarda bağlama ve keman çalmayı öğrendi. Yöresel kıyafetleriyle sevimli bir görüntü çizen Neşet, dönemin en sevilen sanatçılarından biriydi.
Sanat dünyasından tamamen elini eteğini çeken isim çocuk yaşında gurbet akşamlarının hüzünden bahsettiği şarkısını seslendiriyordu.
Dönemin moda akımını tamamen üzerinde taşıyan ünlü isim adeta tüm Türkiye’nin sesi olarak yürekten ‘Canın Sağolsun’ demeyi öğreten isim oldu.
Demet Akalın’ın parçası zannettiyseniz son derece haklısınız. Ama bu Demet başka Demet... Gerçi atarı ve siniri aynı.
Taverna müziğinin ilk temsilcilerinden kendileri... Lacivert takım elbisesi, beyaz gömleği ve papyonuyla sirtaki yapmak için hazır ve nazır beklemiyor mu?
‘Siması hiç yabancı gelmiyor, bir yerden çıkartacağım’ diyorsanız doğru adrestesiniz. Kendileri Zara... Neşecik adıyla piyasaya çıkan Zara, sonraki yıllarda imajını yenilemeyi tercih etmiş.
2000’li yılların çocuk yıldızı anca bu kadar olur. Aleyna Tilki ilk kez Yeteneksizsiniz Türkiye yarışmasında sergilediği performanstan sonra çıkarttığı Cevapsız Çınlama şarkısıyla müzik dünyasına adını yazdırmayı başardı. 18 yaşından küçük olduğu için sahne almakta zorlanan ünlü isim şimdiler de reşit ve ününe ün katmaya devam ediyor.
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