Çocuk şarkıcı akımına dahil olarak albüm yapmış bir zamanların küçük yıldızları!

‘Ne kadar çok acı sığdırmışsın kalbine’ repliği tam da bu listedeki küçük yıldızlarımız için söylenmeliydi. Çocukluk dönemlerinde stüdyoya girerek sevilen şarkılarını seslendiren yıldızların bazıları sizlere çok tanıdık gelecek. Bir devrin sahnelerde devleşen çocuk yıldızlarını listelendirdik. Hazırsanız, nostalji rüzgarına başlıyoruz.

KÜÇÜK EMRAH

Emrah Erdoğan İpek 1 Ocak 1971 yılında Diyarbakır’da doğdu. Daha dokuz yaşındayken sahne tozu tutmaya başlayan ünlü isim 1983 yılında ilk profesyonel albümü “Ağam Ağam” ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yaptı. 1985 yılında "Gülom" albümü piyasaya çıktı ve "Zavallılar" filminde başrol oynadı. 1985'te "Yaralı" albümü büyük ilgi gördü. Ardından "Boynu Bükükler" ve "Ayrılamam" albümleri ile satış rekorları kırdı. Popülerliğini gün be gün arttırmayı başaran Emrah listemizde hala tanınan isimler arasındaki yerini alıyor. Evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Tayfun ismindeki oğlunun uzun yıllar boyunca reddeden Emrah ne yazık ki magazin gündeminde bir hayli konuşuldu.