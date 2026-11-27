Çocukluk döneminde takdir edilmek, yalnızca bir başarının ödüllendirilmesi anlamına gelmiyor. Çocuğun gösterdiği çabanın fark edilmesi, duygularının önemsenmesi ve kendisini değerli hissetmesi, benlik algısının gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Başarıları sürekli küçümsenen, başkalarıyla kıyaslanan veya yaptıkları hiçbir zaman yeterli görülmeyen çocuklar, zamanla kendi değerlerini başkalarının tepkileri üzerinden ölçmeye başlayabiliyor. Bu düşünce biçimi ise yetişkinlikte iş hayatından romantik ilişkilere kadar pek çok alana yansıyabiliyor.

1. BAŞKALARININ ONAYINA İHTİYAÇ DUYMAK

Çocukken yeterince takdir edilmeyen kişiler, yetişkinlikte aldıkları kararların doğruluğunu sürekli başkalarına onaylatmak isteyebiliyor. Kendi düşüncelerine güvenmek yerine çevresindekilerin ne düşündüğüne odaklanabiliyorlar.

İş hayatında yöneticilerinden, özel hayatlarında ise eşlerinden veya arkadaşlarından sürekli olumlu geri bildirim bekleyebiliyorlar. Bekledikleri takdiri göremediklerinde kendilerini başarısız ya da değersiz hissedebiliyorlar.

2. KENDİ BAŞARILARINI KÜÇÜMSEMEK

Çevresindeki insanların başarılarını kolaylıkla takdir eden ancak sıra kendisine geldiğinde aynı yaklaşımı gösteremeyen kişiler için bu durum, çocukluk deneyimleriyle ilişkili olabiliyor.

Çocukken başarıları karşısında sürekli "Daha iyisini yapabilirdin" gibi ifadeler duyan kişiler, yetişkinlikte elde ettikleri başarıları sıradanlaştırabiliyor. Büyük bir hedefe ulaştıklarında bile bunun keyfini çıkarmak yerine bir sonraki hedefe odaklanabiliyorlar.

3. MÜKEMMELİYETÇİLİK VE HATA YAPMA KORKUSU

Çocuklukta takdir görmenin belirli koşullara bağlı olması, kişinin zamanla değerli olmak için kusursuz olması gerektiğine inanmasına yol açabiliyor. Bu düşünce yetişkinlikte yoğun bir hata yapma korkusuna dönüşebiliyor. Kişi, küçük bir yanlış karşısında bile kendisini acımasızca eleştirebiliyor. Başarısız olma endişesi nedeniyle yeni fırsatları değerlendirmekten veya risk almaktan kaçınabiliyor.

4. HAYIR DEMEKTE ZORLANMAK

Küçük yaşlarda kabul görmek için çevresindekilerin beklentilerini karşılamaya çalışan kişiler, yetişkinlikte de benzer bir davranış biçimini sürdürebiliyor. Başkalarını hayal kırıklığına uğratmaktan çekinen bu kişiler, kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atabiliyor. İstemediği sorumlulukları üstlenmek, sınır koyamamak ve sürekli başkalarını memnun etmeye çalışmak zamanla duygusal yorgunluğa neden olabiliyor.

5. İLTİFATLARI KABUL EDEMEMEK

Çocuklukta olumlu geri bildirim almaya alışkın olmayan kişiler, yetişkinlikte kendilerine yöneltilen güzel sözler karşısında rahatsızlık hissedebiliyor. Birisi başarılarını veya yeteneklerini övdüğünde teşekkür etmek yerine konuyu değiştirebiliyor, kendilerini küçümseyebiliyor ya da karşılarındaki kişinin samimiyetinden şüphe duyabiliyorlar. Olumlu değerlendirmeler, yıllar içinde geliştirdikleri olumsuz benlik algısıyla çelişebiliyor.