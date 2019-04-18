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'Çocuklar Duymasın, 2023'te ekranlara dönecek'

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.04.2019 15:00 | Son Güncelleme

Yapımcı ve senarist Birol Güven, geçen hafta sezon finalini yapan Çocuklar Duymasın dizisinin 2023'te tekrar ekranlara döneceğini söyledi.

'Çocuklar Duymasın, 2023'te ekranlara dönecek'

Güven, bir program kapsamında geldiği Bursa'da yaptığı açıklamada, 2002'de gösterime başlayan ve çeşitli zamanlarda devam eden Çocuklar Duymasın dizisine ara verdiklerini anımsattı.

Dizinin 7'den 70'e her yaşta izleyicisinin olduğunu ve çok sevildiğini dile getiren Güven, "Biz hiçbir zaman bitme kelimesini kullanmıyoruz. Bu ara birkaç yıl sürebilir." dedi.

Güven, dizide şimdilik final yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Değişen dünya, yaşam stilimiz, Türk toplumundaki değişimler gerçekleştikten sonra yeni senaryolarla tekrar geleceğiz. Bugünü yeteri kadar anlattığımızı düşünüyoruz. 2023'te geri dönüp neler değişti diye yapabiliriz gündelik hayatı. Değişik dönemlerde 2002'den beri aralar vererek devam ediyoruz. Şimdi hedef 2023 gibi gözüküyor. Çocuklar Duymasın 2023'te tekrar ekranlara dönecek. 2023 herkesin dilinde, hepimiz merak ediyoruz Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü. Herkeste bir 2023 hedefi var çünkü herkes diyor ki 2023'te çok şey değişecek. Bunu da birinin anlatması gerekiyor. Bunu da eskiyle kıyaslayarak en iyi Çocuklar Duymasın anlatır."

"RTÜK ŞİDDETE ÇOK İZİN VERMİYOR"

Daha önceki yıllarda şiddetin Türk dizilerinde çok belirgin olduğunun altını çizen Güven, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) şiddet konusunda daha hassas olduğunu belirterek, "RTÜK şiddete çok izin vermiyor. Yeni dizilerimiz tam herkesin yıllardır beklediği gibi. Her şey RTÜK kuralları çerçevesinde gelişiyor. Ben Türk televizyonlarında şiddetin olduğunu kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Türk halkının 20 yıldır düzenli olarak dizi seyrettiğini ve tecrübe kazandığını dile getiren Güven, "Çok tecrübeli bir seyircimiz var. 20 yıldır
düzenli olarak dizi seyrediyor. Belki dünyanın en çok dizi seyreden insanları bizim ülkemizde yaşıyor ve çok fazla hikayeyle karşılaştılar. Dolayısıyla, yapımcıların ve senaristlerin işi daha zor çünkü karşılarında tecrübeli bir seyirci var." dedi. (AA)

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