'Çocuklar Duymasın, 2023'te ekranlara dönecek'

Güven, bir program kapsamında geldiği Bursa'da yaptığı açıklamada, 2002'de gösterime başlayan ve çeşitli zamanlarda devam eden Çocuklar Duymasın dizisine ara verdiklerini anımsattı.

Dizinin 7'den 70'e her yaşta izleyicisinin olduğunu ve çok sevildiğini dile getiren Güven, "Biz hiçbir zaman bitme kelimesini kullanmıyoruz. Bu ara birkaç yıl sürebilir." dedi.

Güven, dizide şimdilik final yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Değişen dünya, yaşam stilimiz, Türk toplumundaki değişimler gerçekleştikten sonra yeni senaryolarla tekrar geleceğiz. Bugünü yeteri kadar anlattığımızı düşünüyoruz. 2023'te geri dönüp neler değişti diye yapabiliriz gündelik hayatı. Değişik dönemlerde 2002'den beri aralar vererek devam ediyoruz. Şimdi hedef 2023 gibi gözüküyor. Çocuklar Duymasın 2023'te tekrar ekranlara dönecek. 2023 herkesin dilinde, hepimiz merak ediyoruz Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü. Herkeste bir 2023 hedefi var çünkü herkes diyor ki 2023'te çok şey değişecek. Bunu da birinin anlatması gerekiyor. Bunu da eskiyle kıyaslayarak en iyi Çocuklar Duymasın anlatır."