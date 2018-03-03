Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'da bir ilk yaşandı. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrollerini oynadığı Çocuklar Duymasın adeta RTÜK'e meydan okudu. Dizideki Haluk ve Meltem karakterleri ilk kez dudak dudağa öpüştü.

ÖPÜŞMEME KURALI YIKILDI

Aile dizisi olan, ancak son bölümlerde Tutku karakterinin diziye dahil olmasıyla entrikaların eksik olmadığı Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme kuralı da yıkıldı.

Daha önce izleyici önünde hiç öpüşmeyen Meltem ve Haluk, dizinin son bölümünde yıllardan beridir süregelen kuralı yıkarak öpüştü.