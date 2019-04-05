MAGAZİN

Çocuklar Duymasın dizisi final mi yapıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 05.04.2019 14:05 | Son Güncelleme

Kanal D'de yayınlanan dizinin ekran yolculuğunun sona erdiği iddia edildi...

Çocuklar Duymasın dizisi final mi yapıyor?

Kanal D'de yayınlanan ve yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, başrollerinde ise Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un yer aldığı "Çocuklar Duymasın" dizisinin final yapacağı öne sürüldü.

Geçtiğimiz mart ayında da dizinin 4 bölüm sonra final yapacağı iddia edilmişti. Ancak yapım şirketi bu iddiaları yalanlayarak, dizinin kaldığı yerden devam edeceğini belirtmişti.

Yeni bir iddiaya göre ise Kanal D bugün itibariyle dizi için final kararı verdi. Yapımcı Birol Güven'in konuyla ilgili açıklama yapacağı belirtiliyor.


İşte Victoria’s Secret’ın son meleğiİşte Victoria’s Secret’ın son meleği
Bugün de başkaları adına utandık! Bugün de başkaları adına utandık!
Çarpışma'ya Çukur'dan Yamaç ve Vartolu damga vurdu!Çarpışma'ya Çukur'dan Yamaç ve Vartolu damga vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuklar duymasın final

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu paylaştı! İşte İstanbul'da son durum

İmamoğlu paylaştı! İşte İstanbul'da son durum

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

Seçilen Meclis Üyesi 'Görevi hak etmiyorum' deyip istifa etti

Seçilen Meclis Üyesi 'Görevi hak etmiyorum' deyip istifa etti

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Yalova'da CHP'li Vefa Salman'ın seçimi kazandığı kesinleşti

Yalova'da CHP'li Vefa Salman'ın seçimi kazandığı kesinleşti

Adıyaman Sincik'te başkanlık el değiştirdi

Adıyaman Sincik'te başkanlık el değiştirdi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kadın'da Bahar ve Pırıl'a şok teklif!

Kadın'da Bahar ve Pırıl'a şok teklif!

Yasak Elma'ya damga vuran romantik anlar!

Yasak Elma'ya damga vuran romantik anlar!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz'den ayrılacak mı?

Bugün de başkaları adına utandık!

Çarpışma dizisine Çukur'dan Yamaç ve Vartolu damga vurdu! Çarpışma 16. son bölüm izle!

Çarpışma'ya Çukur'dan Yamaç ve Vartolu damga vurdu!

Bir Zamanlar Çukurova'da intihar eden Züleyha'ya ne oldu? Bir Zamanlar Çukurova 27. son bölüm final sahnesi izle!

Bir Zamanlar Çukurova'da şoke eden final!

Yasak Elma'da Ender hayatının şokunu yaşıyor! Kerim'in babası Kaya mı? Yasak Elma 40. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Ender hayatının şokunu yaşıyor!

Kadın'da Bahar'dan Şirin'i şoke eden sözler! Kadın dizisi 57. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Bahar'dan Şirin'i yıkan sözler!

İstanbullu Gelin'de Boranlar'da yeni bir dönem başlıyor! İstanbullu Gelin 79. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'de yeni bir dönem başlıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.