Çocuklar Duymasın dizisi final mi yapıyor?

Kanal D'de yayınlanan ve yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, başrollerinde ise Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un yer aldığı "Çocuklar Duymasın" dizisinin final yapacağı öne sürüldü.

Geçtiğimiz mart ayında da dizinin 4 bölüm sonra final yapacağı iddia edilmişti. Ancak yapım şirketi bu iddiaları yalanlayarak, dizinin kaldığı yerden devam edeceğini belirtmişti.

Yeni bir iddiaya göre ise Kanal D bugün itibariyle dizi için final kararı verdi. Yapımcı Birol Güven'in konuyla ilgili açıklama yapacağı belirtiliyor.



