MAGAZİN

Çocuklar Duymasın dizisi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu

DİZİ HABERLERİ  | 16.12.2019 16:22 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Tamer Karadağlı, tekrarları dahil olmak üzere her bölümü 900 ile 3 bin 500 civarı yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisi için Guinness'e başvuru yapıldığını açıkladı.

Çocuklar Duymasın dizisi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Çocuklar Duymasın ile ilgili ilginç bir hamle yapıldı. Tamer Karadağlı, "Çocuklar Duymasın" adlı televizyon dizisine yoğun ilginin devam ettiğini söyledi.

Televizyon kanallarında sıkça yayınlanan dizi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldığını belirten Karadağlı, "Çocuklar Duymasın dizisinin tekrarları ile her bir bölümü 900 ila 3 bin 500 civarı yayınlandı. Guinness'e başvuru yapıldı. Dizi başarılı olduğu, beğenildiği ve sevildiği için tekrarları izleniyor. Yeterince gösterimi yapıldı, bu nedenle yeni bölümlerin çekimleri yapılmayacak" dedi.

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Ekranlara geri dönecek mi? Yanıt verdiEkranlara geri dönecek mi? Yanıt verdi
Hercai'de Reyyan'ı şoke eden gerçek!Hercai'de Reyyan'ı şoke eden gerçek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuklar duymasın Guinness Rekorlar Kitabı tamer karadağlı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sadece Kemal Sunal filmleri hak eder .
bu rekor doktorlar dizisine ait, lütfen tamer karadağlı, başvurunuzu geri çekin. doktorlarla kimse yarışamaz :)
pınar altugın pldugu yerde siz anca çamura girersiniz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşk Ağlatır 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ve Yusuf'tan duygusal veda! Aşk Ağlatır final bölümü ne zaman?

Ekrana veda ediyor! İşte final bölümü fragmanı

Kadın dizisi 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar'dan Arif'i şaşırtan teklif! Kadın 76. son bölüm izle

Kadın'da Bahar'dan Arif'i şaşırtan teklif!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan'dan Hızır'a büyük tuzak! EDHO 152. son bölüm izle

EDHO'da Tufan'dan Hızır'a büyük tuzak!

Timuçin Esen kimdir? Hekimoğlu dizisinde Doktor Ateş rolündeki Timuçin Esen hangi dizilerde oynadı?

Hekimoğlu dizisinin Doktor Ateş'i Timuçin Esen kimdir?

Atiye dizisine görkemli gala! Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye ne zaman başlıyor?

Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye'ye görkemli gala

Hekimoğlu dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş Hekimoğlu gece terörü atakları yaşayan genci tedavi ediyor!

Hekimoğlu dizisi sosyal medyayı salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.