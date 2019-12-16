Çocuklar Duymasın dizisi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Çocuklar Duymasın ile ilgili ilginç bir hamle yapıldı. Tamer Karadağlı, "Çocuklar Duymasın" adlı televizyon dizisine yoğun ilginin devam ettiğini söyledi.

Televizyon kanallarında sıkça yayınlanan dizi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldığını belirten Karadağlı, "Çocuklar Duymasın dizisinin tekrarları ile her bir bölümü 900 ila 3 bin 500 civarı yayınlandı. Guinness'e başvuru yapıldı. Dizi başarılı olduğu, beğenildiği ve sevildiği için tekrarları izleniyor. Yeterince gösterimi yapıldı, bu nedenle yeni bölümlerin çekimleri yapılmayacak" dedi.



