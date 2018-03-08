Çocuklar Duymasın dizisinin 31. bölümün 2. fragmanı da yayınlandı

Kanal D'deki Çocuklar Duymasın'ın 31. bölümün 2. fragmanı izleyicinin mutlu olmasına sebep oldu. Tutku karakterinin olmadığı bir fragmanı izleyenler, ''Oh dizi sonunda eski tadında!'', ''Ay Tutku yok!'', ''Keşke hep böyle olsa bu dizi!''gibi yorumlar yaptı.

FOTOĞRAF KRİZİ

Tutku'suz fragmanda dikkat çeken bir detay var. Fragmanda Meltem'in yatakta Haluk ile fotoğrafını çektiğini izliyoruz. Fotoğrafı bir yere koymasını istemeyen Haluk'a "Bir yere koymuyorum" diyen Meltem'in fotoğrafı paylaşmasıyla işler kızışıyor.

Fotoğrafın sosyal medyaya konduğunu gören Haluk bu duruma kızıyor. Meltem ise "Ben bir yere koymadım" diyerek çıkışıyor.

Fragmanı izleyenler; "Bu fotoğraf işinde Tutku'nun parmağı yoktur umarız", "Artık her şeyi Tutku'dan bilir olduk", "Kesin Tutku Meltem'in telefonunu ele geçirdi!" gibi yorumlarda bulundu.

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