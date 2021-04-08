Çocuklar Duymasın'ın Sertaç'ı Kalust Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Sertaç karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu koronavirüse yakalandı. İlk günleri hafif atlatan 42 yaşındaki oyuncunun durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.

“BENDE COVİD OLMAYI BAŞARDIM”

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Kalust Şalcıoğlu, 2 gün önce Instagram hesabından bir paylaşım yaparak durumu hakkında bilgilendirme yapmıştı. Oyuncu paylaşımına şunları yazdı:

"Evet, sonunda ben de Covid olmayı başardım... Biraz akciğerlerime de inmiş maalesef..."





