MAGAZİN

Çocuklar Duymasın'ın acı günü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.08.2018 09:52 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın isimli dizide 'Beton Orçun' karakterini canlandıran Alperen Khamis'in annesi hayatını kaybetti.

Çocuklar Duymasın'ın acı günü!

‘Çocuklar Duymasın’ dizisinde Beton Orçun karakterine can veren Alperen Khamis’in anneannesi ve annesi Haziran ayında talihsiz bir trafik kazası geçirmişti. Yaşanan bu kaza sonrası yapılan müdahalelere rağmen Khamis’in anneannesi Zennure Aksu, Haziran ayında hayata gözlerini yummuştu.

Genç oyuncu Alperen Khamis daha bu acıyı üzerinden atamadan bu defa aynı kazada yaralanan ve o zamandan bu yana yoğun bakımda tedavi gören annesi Nilgün Aksu’yu kaybetti. Aksu aynı kazada ağır yaralanmıştı ve uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi altındaydı.

İKİ AY HAYAT MÜCADELESİ VERDİ

Aksu, dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Tarabya Merkez Camii’nde kaldırılarak aile mezarlığına defnedileceği bilgisine ulaşıldı. (Sözcü)

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