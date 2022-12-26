MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çocuklar Duymasın'ın çok bilmiş Merve'sini bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Çocuklar Duymasın'ın çok bilmiş Merve'sini bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

26.12.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsane dizi Çocuklar Duymasın'da Tuna'nın kızı Merve'ye hayat veren çocuk yıldız Öykü Güven, şimdilerde 19 yaşında... Öykü Güven, son haliyle dikkat çekti.

Çocuklar Duymasın'ın çok bilmiş Merve'sini bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Senarist ve yapımcı Birol Güven'in kızı Öykü Güven, Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Merve karakteriyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti. Bir süredir gözlerden uzak yaşayan çocuk oyuncu, değişimiyle şaşırttı.

2003 yılında İstanbul'da doğan Öykü Güven, Çocuklar Duymasın dizisi dışında Pamuk Prens filminde de rol aldı.

Çocuklar Duymasın'ın çok bilmiş Merve'si son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyada epey aktif olan Öykü Güven, şimdilerde New York'ta yaşıyor.

Çocuklar Duymasın'ın çok bilmiş Merve'si son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı

Pace Üniversity'de eğitim gören Öykü Güven, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Çocuklar Duymasın'ın çok bilmiş Merve'si son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı

Oyunculuk alanında kendisini geliştirmek isteyen Öykü Güven, lisans eğitimini de yine tiyatro üzerine yapıyor.

Çocuklar Duymasın'ın çok bilmiş Merve'si son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı

Öykü Güven'in pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.

Çocuklar Duymasın'ın çok bilmiş Merve'si son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı

Çocuklar Duymasın'ın çok bilmiş Merve'si son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı

Çocuklar Duymasın'ın çok bilmiş Merve'si son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı

Çocuklar Duymasın'ın çok bilmiş Merve'si son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı

Çocuklar Duymasın'ın çok bilmiş Merve'si son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı

Çocuklar Duymasın'ın çok bilmiş Merve'si son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki ay önce baba olmuştu! Kızını paylaştıİki ay önce baba olmuştu! Kızını paylaştı
Doğal gaz faturasını görünce şoke oldu! Paylaşıp isyan ettiDoğal gaz faturasını görünce şoke oldu! Paylaşıp isyan etti
O sözü Güner Ümit'i bitirmişti! Bir daha ekrana çıkamadı: İşte son hali...O sözü Güner Ümit'i bitirmişti! Bir daha ekrana çıkamadı: İşte son hali...
Anahtar Kelimeler:
çocuklar duymasın Oyuncu tuna yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

Konuşması ekrana yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"

Konuşması ekrana yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

Batman'a dönmeye başladılar! 1 milyonluk ev yaptırıp...

Batman'a dönmeye başladılar! 1 milyonluk ev yaptırıp...

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu

Zincir market müdürlerine 'etiket' uyarısı! Masadaki isim dikkat çekti

Zincir market müdürlerine 'etiket' uyarısı! Masadaki isim dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Saç kurutma makinesini çalıştıran köpek bir evi ateşe verdi!

Saç kurutma makinesini çalıştıran köpek bir evi ateşe verdi!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.