Çocuklar Duymasın'ın çok bilmiş Merve'sini bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Senarist ve yapımcı Birol Güven'in kızı Öykü Güven, Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Merve karakteriyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti. Bir süredir gözlerden uzak yaşayan çocuk oyuncu, değişimiyle şaşırttı.

2003 yılında İstanbul'da doğan Öykü Güven, Çocuklar Duymasın dizisi dışında Pamuk Prens filminde de rol aldı.

Sosyal medyada epey aktif olan Öykü Güven, şimdilerde New York'ta yaşıyor.

Pace Üniversity'de eğitim gören Öykü Güven, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Oyunculuk alanında kendisini geliştirmek isteyen Öykü Güven, lisans eğitimini de yine tiyatro üzerine yapıyor.

Öykü Güven'in pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.



