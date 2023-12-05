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Çocuklar Duymasın’ın Emine’siydi! Çaycı Hüseyin görse tanıyamaz, Melek Şahin’in son hali şaşırttı

05.12.2023 11:02 | Son Güncelleme:
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Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Özgür Ozan'ın başrollerini paylaştığı bir dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'da Emine karakterini canlandıran Melek Şahin sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun değişimi, "Çaycı Hüseyin görse tanıyamaz" gibi yorumları beraberinde getirdi.

Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Emine karakteriyle hafızalarımıza kazınan Melek Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

çocuklar duymasın emine

ÇOCUKLAR DUYMASIN İLE TANINMIŞTI

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Furkan Kızılay, Ayşecan Tatari, Zeyno Günenç ve Özgür Ozan gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Emine karakteriyle 7'den 70'e herkesin gönlünü kazanan ünlü oyuncunun değişimi görenleri şaşırttı.

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Melek Şahin "Bir röportajınızda sokakta sizi görenlerin tanımadığını söylüyorsunuz. O durum hâlâ geçerli mi?" sorusuna "Evet, tanımıyor. Tanıyanlar azınlıkta ama tanınmıyor olmaktan rahatsız değilim. İnsanların tepkisi 'Sanki sizi bir yerden tanıyorum' cümlesi ile başlıyor..." yanıtını vermişti.

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GÖREN BİR DAHA BAKTI

Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin yıllar içindeki değişimiyle görenleri büyüledi.

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