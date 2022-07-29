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Çocuklar Duymasın'ın Emine'siydi! Melek Şahin'i görenler tanıyamıyor

29.07.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolünde oynadığı Çocuklar Duymasın dizisinin Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamıyor. Emine rolüyle hafızalara kazınan Şahin'in sosyal medya paylaşımları "Bu nasıl değişim" dedirtiyor.

Çocuklar Duymasın'ın Emine'siydi! Melek Şahin'i görenler tanıyamıyor

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı hizmetçi karakteriyle izleyenlerin sevgisini kazanan Melek Şahin değişimiyle şaşırtıyor. Uzun yıllar ekranda yer alan Şahin'in yaz pozları beğeni topladı.

Geçtiğimiz yıllarda "Kimse benim Emine olduğuma inanmıyor, hatta benimle iddialaşıyorlar" demişti. Melek Şahin'i gerçekten tanımak imkansız gibi...

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Straplez elbisesiyle pozlar veren güzel oyuncu yıllara adeta meydan okuyor.

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Çocuklar Duymasın dizisinin Emine'si Melek Şahin'in pozlarını görenler "Sen neymişsin ya", "Çok güzelsiniz", "Rolün hakkını vermişsiniz" yorumları yaptı.

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çocuklar duymasın
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