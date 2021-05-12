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Çocuklar Duymasın’ın Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı’dan üzen haber

12.05.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisindeki “Fıs fıs İsmail” karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı bugün açık kalp ameliyatına girdi. Ameliyat öncesinde açıklamada bulunan Yağcı, “Bayrama çıkarsak ne mutlu. Çıkanların bayramı mübarek olsun. Çıkmazsak da yaşayanlara nice mutlu bayramlar diliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Televizyonda yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı “Fıs fıs İsmail” karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı, bugün Üsküdar’da bulunan özel bir hastanede açık kalp ameliyatına alındı. Yağcı, sigara ve alkol kullanmamasına rağmen kalbinin stresten dolayı zarar gördüğünü ve acil olarak ameliyata alındığını ifade etti.

SÜLEYMAN YAĞCI: "SİGARA VE ALKOL KADAR TEHLİKELİ BİR ŞEY VAR"

Süleyman Yağcı yaptığı açıklamada, “Sigara ve alkol kadar daha tehlikeli bir şey var, stres. Lütfen stresten uzak durun. Benim sigaram ve alkolüm yok ama ana damar tıkanmış ve kalbimin çok büyük darbeler aldığını doktorlar söylediler. Acil olarak ameliyata giriyoruz şimdi. Sebebi stres. Herkese stresten uzak durmasını, üç günlük dünyada hayatın yalan olduğunu bilerek yaşamasını tavsiye ederim. Herkesin duasına ihtiyacımız var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok dostlarımız geldi. Ziyaret yasağımız var ama dua etmeye yasak yok. Herkesin duasını bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

“BAYRAMA NE ÇIKARSAK NE MUTLU”

Yaklaşan Ramazan Bayramı için temennilerini ileten Yağcı, “Bayrama çıkarsak ne mutlu. Çıkanların bayramı mübarek olsun. Çıkmazsak da yaşayanlara nice mutlu bayramlar diliyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. İnşallah biz de bayramı göreceğiz. Orucumuzu tuttuk. Yarın bayram. Bugün inşallah çifte bayram yaşarız. Ameliyatımız başarıyla geçer inşallah. Çok büyük bir kalp ameliyatı olacak. Çünkü açık kalp ameliyatı olacak. Açık kalp ameliyatları çok büyüktür. Ama Allah’tan umut kesilmez” dedi.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
gelinen noktada stresden uzak kalmak,deliye mahsus olur. Aklı selim insan stresin en ağırını yaşar
Rabb'im acil şifalar versin. İnşallah nice nice bayramlar görürsün. sağlıklı sıhhatli..
Allah şifa versin

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