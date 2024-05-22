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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kirli ayakkabısını fiyatı şaşırttı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.05.2024 10:33
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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı'nda yapılan bir etkinliğe katıldı. Kızı Su ile birlikte davete giden Altuğ'un, tercih ettiği ayakkabı sosyal medyada çok konuşuldu. Altuğ'un ayakkabıların fiyatı ise dudak uçuklattı.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kirli ayakkabısını fiyatı şaşırttı!

Pınar Altuğ, 1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde etmişti. 49 yaşındaki oyuncu 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' rolüyle hafızalara kazındı.

Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında hayatını birleştirmişti.

PINARLATUĞSON

Oyuncu çift, 2009'da Su adını verdikleri kızlarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

FİYATI 30 BİN TL!

Altuğ, geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı'nda yapılan bir etkinliğe kızı Su ile katıldı. Ünlü oyuncunun etkinlikte giydiği ayakkabı sosyal medyada çok konuşuldu.

PINARAYAKKABI

Pınar Altuğ ve kızı Su'nun aynı ayakkabıları giymesi de dikkat çekti. Altuğ ve kızının giydiği Alman markası ayakkabının fiyatının 30 bin TL olduğu öğrenildi. Oldukça eski bir görünüme sahip olan ayakkabının fiyatı dudak uçuklattı.

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