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  4. Çocuklar Duymasın'ın Selçuk Bey'i Mehmet Auf yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

Çocuklar Duymasın'ın Selçuk Bey'i Mehmet Auf yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

19.12.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem'in patronu Selçuk Bey'e hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Auf, dizi bittikten sonra sırra kadem basmıştı. Oyunculuğu bırakan Auf'un yeni mesleği bakın neymiş...

Çocuklar Duymasın'ın Selçuk Bey'i Mehmet Auf yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

Başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisiyle akıllara kazınan Mehmet Auf bambaşka bir mesleğe yöneldi.

ODTÜ'de makine mühendisliği eğitimi alan Mehmet Auf, ABD'de yapay zeka konusunda yüksek lisans yaptı.

Çocuklar Duymasın'ın Selçuk Bey'i Mehmet Auf'un yeni mesleği bakın ne! Oyunculuğu bırakmıştı

Bir dönem iktisat alanında görev yapan Mehmet Auf, Çocuklar Duymasın dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Çocuklar Duymasın'ın Selçuk Bey'i Mehmet Auf yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Mehmet Auf, diziden ayrıldıktan sonra öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Çocuklar Duymasın'ın Selçuk Bey'i Mehmet Auf'un yeni mesleği bakın ne! Oyunculuğu bırakmıştı

Şimdilerde motivasyon konuşmacısı olan Mehmet Auf, kişisel gelişim alanında birçok kitap kaleme aldı.

Çocuklar Duymasın'ın Selçuk Bey'i Mehmet Auf'un yeni mesleği bakın ne! Oyunculuğu bırakmıştı

Çeşitli organizasyonlarda sevenleriyle buluşan Mehmet Auf, kariyer ve eğitim hayatına dair pek çok deneyimini dinleyicilerle paylaşıyor.

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