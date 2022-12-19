Çocuklar Duymasın'ın Selçuk Bey'i Mehmet Auf yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

Başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisiyle akıllara kazınan Mehmet Auf bambaşka bir mesleğe yöneldi.
ODTÜ'de makine mühendisliği eğitimi alan Mehmet Auf, ABD'de yapay zeka konusunda yüksek lisans yaptı.
Bir dönem iktisat alanında görev yapan Mehmet Auf, Çocuklar Duymasın dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.
Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Mehmet Auf, diziden ayrıldıktan sonra öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Şimdilerde motivasyon konuşmacısı olan Mehmet Auf, kişisel gelişim alanında birçok kitap kaleme aldı.
Çeşitli organizasyonlarda sevenleriyle buluşan Mehmet Auf, kariyer ve eğitim hayatına dair pek çok deneyimini dinleyicilerle paylaşıyor.