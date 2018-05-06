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Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde bakın ne var!

ÇOCUKLAR DUYMASIN HABERLERİ  | 06.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın'ın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümüne insansı yapay zeka robotu damgasını vuracak

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde bakın ne var!

Başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ Atacan'ın paylaştığı Çocuklar Duymasın'ın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümüne insansı yapay zeka robotu damgasını vuracak.

Yüzde yüz yerli üretilen yapay zeka robotu, Haluk ve Meltem'in mühendis komşuları aracılığı ile evlerine test edilmek üzere getirilir. Yemek yapabilen, çay getirebilen, evi temizleyebilen bu robot Emine'nin korkulu rüyası haline gelirken, Haluk ile olan iletişim ise herkesi çok güldürecek.

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İlk kez bir dizide yer alan robot, hünerlerini sunma fırsatı bulacak. Çocuklar Duymasın bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Reytinglerde çoğu zaman çakılan Çocuklar Duymasın'ın yapımcıları bu sefer de şanslarını robotla deneyecek! Bakalım izleyici bu numarayı sevecek mi?

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